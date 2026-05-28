防堵外送平台淪運毒破口 新北議員張維倩提「科技防毒3防線」

毒販用快遞與外送平台當運毒工具，民進黨新北市議員張維倩提「精準科技防毒3道防線」。（圖由張維倩提供）

各地紛傳毒駕，民進黨新北市議員張維倩指出，新北市府雖啟動執法專案，街頭攔檢流於治標，但基層警力疲於奔命，毒販卻隱身幕後，利用快遞與外送平台的便利性，將第一線外送員當作運毒工具，她提出「精準科技防毒三道防線」，主張透過大數據與平台管理，達到治安、民生與勞權的三贏局面。

張維倩說，新北市2022年就率先通過《新北市外送平台業者管理自治條例》，面對新興的運毒手法，市府應主動檢討法規盲點，並研擬修正案送交議會，從制度與科技源頭切斷外送運毒網。未來在完備地方體制改革、強化外送管理的過程中，防制手段應走向數位化與科技化，絕不能流於傳統的實體管制，以免「毒販還沒抓到，先綁死一般民眾與外送員」。

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她提出「精準科技防毒三道防線」：一、精準科技追蹤，取代實體管制：保障市民正常生活便利；二、建立「匿名安全通報」：不讓基層外送員冒險當砲灰；三、警方、企業聯防大數據：讓警力用在精準緝毒的刀口上。

張維倩說明，外送與快遞服務已融入市民日常，她主張，未來防毒管理不需要走「要求出示身分證件」或「限制交貨地點」的老路，而應要求行政機關修法時，將「落實後端金流與帳號的實名制認證」納入平台規範。前端交付物品時，則應落實「GPS雙向定位軌跡與數位確認碼」的自動記錄，一旦發生治安事件，警方可依法調閱後端的數位軌跡，追查毒販。

她認為，市府應督促平台建置「內建一鍵安全通報機制」，外送員若在配送中發現包裹有異狀，可在送達後的安全地點進行匿名系統通報。法規須保障通報者免受平台懲罰，並由平台將高風險異常數據對接警政單位，由警察緝毒，保障勞工安全。

張維倩也建議，新北市刑大應與各大外送平台建立「大數據智慧示警機制」，針對短時間內、特定區域的異常派單行為，像頻繁變更收件點、不合理的超短程快遞，進行數據篩選與預警，讓警方能透過後端數據掌握犯罪熱區。

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