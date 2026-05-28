嗨翻全場！陳水扁偕沈伯洋3戰將 同台高唱「愛拚才會贏」

凱達格蘭基金會21週年感恩餐會，前總統陳水扁（右2）與民進黨將參選縣市長參選人陳亭妃（右1）、王美惠（左1）、沈伯洋（左2）一同高歌。（記者王藝菘攝）

2026年百里侯爭霸戰倒數半年。凱達格蘭基金會今（28日）晚間舉辦21週年感恩晚會，創辦人、前總統陳水扁親自現身，偕同台南市長參選人陳亭妃、台北市長參選人沈伯洋、嘉義市長參選人王美惠，登台高唱熱門金曲《愛拚才會贏》與《快樂的出航》，現場高呼「凍蒜」聲不絕於耳，氣氛相當熱烈。

凱達格蘭基金會21週年感恩晚會席開82桌，現場座無虛席。陳水扁展現政壇號召力，除了基金會董事長陳亭妃，包括立委沈伯洋、王美惠、黃捷、許智傑、王世堅，以及中選會主委游盈隆等人皆共襄盛舉，冠蓋雲集。

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在輪番致詞後，晚會氣氛在陳水扁偕同黨內縣市長參選人登台高歌時達到最高潮。一向走學者、專業路線的沈伯洋，剛接過麥克風時顯得有些彆扭、肢體微僵，但在陳水扁與身旁陳亭妃、王美惠的帶動下，眾人越唱越嗨。

兩首台語經典名曲唱罷，陳水扁更親自帶領所有參選人舉杯向全場敬酒，台下隨即爆出高亢的「凍蒜」呼聲，將現場氣氛推向沸點。

陳亭妃感性談到，每次出席這場餐會都充滿感動，她曾接受陳水扁廣播節目專訪，阿扁曾提醒她務必守護台南，因為台灣是民主聖地，力拚成為台南市得「第一位女市長」。

王美惠則展現草根親和力表示，阿扁特別叮囑她要「認真打拚」，相信在座的所有前輩及貴賓一定會替自己拉票，也希望大家能夠幫忙。

凱達格蘭基金會21週年感恩餐會，前總統陳水扁（右3）與民進黨將參選縣市長參選人、陳亭妃（右2）、王美惠（右1）、沈伯洋（左2）與立委許智傑（左1）一同舉杯。（記者王藝菘攝）

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