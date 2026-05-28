把輝達進駐當政績 李四川「這件事」被網灌爆

國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

輝達海外總部進駐北士科受到關注，國民黨新北市長參選人李四川近日在多場座談會及專訪中，高調細數其在台北市副市長任內「搶下輝達」的政績，結果反被網友嗆爆。

李四川最近跑選戰出席多場座談會和訪問，頻頻強調自己在當台北市副市長時，如何扮演「排除萬難」的角色，爭取輝達將台灣總部設在台北。他特別提到，當初為了解決北士科土地「只能轉售不能轉租」的陳舊限制，足足花了整整一年時間與行政院、內政部及台北市議會跨部會溝通修法，這份執行力正是他未來治理新北的核心優勢，承諾當選後將大刀闊斧鬆綁不適宜法令，讓更多高科技產業生根新北。

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李四川還進一步拋出「蘆社大橋」的宏大交通願景。他大膽預估，輝達進駐北士科未來可提供一萬個工作機會，因此必須興建蘆社大橋，將台北的北士科與新北蘆洲、板橋、土城科技園區連成一線，結合台64線，跨縣市打造成一條「雙北30分鐘生活圈」的AI產業廊帶。

不過李四川這些發言讓不少網友相當不以為然。他今天在Threads上發布一篇「社群傳送門」的貼文下方，就湧入大批網友砲轟，「一整年變電所都生不出來，若新北選你是不是也沒電呢？」、「為什麼變電所要輝達開口台北市才要蓋？做工程的川伯果然跟不上AI生態系的需求」、「一個變電所拖了一年蓋不出來，好意思把輝達總部當成自己政績？」

還有網友批評，「有一些新北市民因為你塞在往基隆路的橋上」、「新北市國民黨已經執政超過20年，你的選舉願景還在哪邊搞造橋鋪路？」、「我相信你是懂工程的人，但是你不會城市規劃，不適合當市長」、「一直在那邊強調做工程、做橋、拿鐵槌，我看你去公司應徵工程師好了」、「選市長不是選工務處處長好嗎？」、「你可以繼續去工地就好，不要來糟蹋新北市」。

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