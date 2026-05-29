伊朗官媒發聲！消息人士曝「美伊已達成協議」 范斯：非常接近

美國副總統范斯28日證實，距離美伊雙方達成協議「已非常接近」。（法新社資料照）

路透引述消息人士說法報導，美國與伊朗28日已就延長停火、解除荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運限制達成協議；不過，美國總統川普尚未批准該協議，伊朗官媒也稱協議仍未最終定案。

路透報導，4名消息人士透露，這項協議將把停火再延長60天，並允許荷姆茲海峽恢復通行；同時，談判代表也將就伊朗核子計畫等棘手議題展開協商。

請繼續往下閱讀...

若協議獲華府、德黑蘭批准，將是自2月28日衝突爆發以來，雙方邁向和平的最大進展。然而，可能達成協議的消息傳出之前，美伊正對彼此展開報復攻擊，是4月初停火生效後最新一起類似事件。

消息人士表示，川普尚未批准這項協議。伊朗方面尚未對事件作出回應，相關消息由美國新聞媒體Axios率先披露。

與此同時，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述1名接近談判團隊的消息人士報導稱，協議文本尚未最終定案，也未獲得確認。

美國副總統范斯（JD Vance）28日在華府告訴記者：「我們還沒走到那一步，但已經非常接近，而且我們會繼續努力。」范斯補充：「我無法保證一定能達成，但就目前而言，我對此感到相當樂觀。」

川普政府過去已多次宣稱，結束衝突的協議已接近達成；但伊朗方面總是明確反駁，或淡化相關說法。

根據協議內容，荷姆茲海峽的航運將恢復不受限通行，美國也須解除對伊朗港口的封鎖，並放寬部分針對伊朗石油銷售的制裁。

稍早，美國中央司令部（U.S. Central Command）表示，美軍已擊落5架伊朗攻擊型無人機，並空襲伊朗南部港市阿巴斯（Bandar Abbas）一座準備發射第6架無人機的基地；科威特軍方亦攔截1枚朝該國發射的彈道飛彈。科威特境內設有大型美軍基地。

伊朗戰爭調解方巴基斯坦表示，該國外交部長達爾（Ishaq Dar）預計於29日在華府與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法