為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗官媒發聲！消息人士曝「美伊已達成協議」 范斯：非常接近

    2026/05/29 07:46 即時新聞／綜合報導
    美國副總統范斯28日證實，距離美伊雙方達成協議「已非常接近」。（法新社資料照）

    美國副總統范斯28日證實，距離美伊雙方達成協議「已非常接近」。（法新社資料照）

    路透引述消息人士說法報導，美國與伊朗28日已就延長停火、解除荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運限制達成協議；不過，美國總統川普尚未批准該協議，伊朗官媒也稱協議仍未最終定案。

    路透報導，4名消息人士透露，這項協議將把停火再延長60天，並允許荷姆茲海峽恢復通行；同時，談判代表也將就伊朗核子計畫等棘手議題展開協商。

    若協議獲華府、德黑蘭批准，將是自2月28日衝突爆發以來，雙方邁向和平的最大進展。然而，可能達成協議的消息傳出之前，美伊正對彼此展開報復攻擊，是4月初停火生效後最新一起類似事件。

    消息人士表示，川普尚未批准這項協議。伊朗方面尚未對事件作出回應，相關消息由美國新聞媒體Axios率先披露。

    與此同時，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述1名接近談判團隊的消息人士報導稱，協議文本尚未最終定案，也未獲得確認。

    美國副總統范斯（JD Vance）28日在華府告訴記者：「我們還沒走到那一步，但已經非常接近，而且我們會繼續努力。」范斯補充：「我無法保證一定能達成，但就目前而言，我對此感到相當樂觀。」

    川普政府過去已多次宣稱，結束衝突的協議已接近達成；但伊朗方面總是明確反駁，或淡化相關說法。

    根據協議內容，荷姆茲海峽的航運將恢復不受限通行，美國也須解除對伊朗港口的封鎖，並放寬部分針對伊朗石油銷售的制裁。

    稍早，美國中央司令部（U.S. Central Command）表示，美軍已擊落5架伊朗攻擊型無人機，並空襲伊朗南部港市阿巴斯（Bandar Abbas）一座準備發射第6架無人機的基地；科威特軍方亦攔截1枚朝該國發射的彈道飛彈。科威特境內設有大型美軍基地。

    伊朗戰爭調解方巴基斯坦表示，該國外交部長達爾（Ishaq Dar）預計於29日在華府與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會面。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播