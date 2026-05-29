5縣市大雨特報！氣象署連發大雷雨、災防告警訊息

氣象署今晨先對4縣市發布大雨特報（見圖），到7點多將範圍擴大為北北基桃及宜蘭等5縣市，同時也持續發布大雷雨、災防告警訊息。（圖擷自氣象署）

受鋒面影響，氣象署今晨先對4縣市發布大雨特報，到7點多將範圍擴大為北北基桃及宜蘭等5縣市，同時也持續發布大雷雨、災防告警訊息。

今晨氣象署先是對北北基及桃園發布大雨特報，到了7點10分更新增宜蘭也是警報範圍，提醒今日易有短延時強降雨，桃園以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區應慎防積水，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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今晨氣象署也先對「基隆市、台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，到了7點多也持續針對北北基宜4縣市發布大雷雨即時訊息，目前預估至少會持續到7點50分。提醒當地有有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪（河）水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

氣象署也針對北北基宜4縣市發布災防告警訊息，包含宜蘭縣猴洞坑溪、得子口溪，新北市逮魚堀溪、三叉坑溪、北勢溪、北港溪、南勢溪、基隆河（平溪望古瀑布）、永定溪、石碇溪、虎豹潭，以及台北市雙溪等區域，提醒當地有暴雨或有暴雨發生的機率，民眾應留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。

氣象署今晨先對4縣市發布大雨特報，到7點多將範圍擴大為北北基桃及宜蘭等5縣市，同時也持續發布大雷雨（見圖）、災防告警訊息。（圖擷自氣象署）

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