館長又去中國！參訪張雪機車猛舔刷愛國流量 遭創辦人當面打臉

館長26日與中國張雪機車創辦人見面。（圖翻攝自YT:館長惡名昭彰）

繼北京、上海、深圳等城市後，網紅「館長」陳之漢最近又跑到中國展開「川渝行」。26日他到重慶參訪「張雪機車」工廠時，順道訪談了創辦人張雪。在張雪面前，館長不忘貶低台灣機車製造業，結果慘遭張雪當面打臉，引發網上熱議。

張雪機車於2024年創立，其品牌今年在數場世界級別摩托車錦標賽事奪冠，館長先前就多次在自己的直播中大讚張雪機車是「中國之光」，希望能夠在台灣販售，讓台灣人長長見識，也多次提到想與張雪創辦人見面。

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本月26日，館長如願到重慶參訪張雪機車工廠，與張雪見面。一碰面，館長就開始狂吹猛舔，但張雪「不領情」，正色直言，「館長，我想藉這個直播間說一句。就是車友啊，選擇自己喜歡的品牌，是非常非常正常的。我用我自己來舉例，我沒有買蘋果並不是因為我愛國，我也不認為買了蘋果的人就不愛國，這兩個是一點關係都沒有。」

他接著說：「大家還是選擇自己喜歡的品牌，這樣子就OK了。最近我看到我們有一些……不知道是我的黑粉還是真的粉絲，就是有過激的那種，去說別人為什麼不買張雪機車？為什麼要買Yamaha？我說Yamaha也很好啊，為什麼不能買Yamaha呢？就是我們人選擇自己喜歡的東西，選擇自己喜歡的品牌就很正常，不要帶任何這種你想怎樣就怎樣，更不能把一些東西綑綁在一起，一點都不好。我們產品如果真的足夠牛的話，別人自然會選擇你，不需要去做任何廣告。」

館長聽了一臉尷尬，只能尬回「這個格局很高啊」。網友看完後紛紛說，「張雪這人說話看得出是牆內少有的正常人」、「館長留下吧，把張雪換回台灣」、「民主國家的人被獨裁國家的人教育樹立正確價值觀」、「可以看的出來，館長長期吃愛國飯，已經不會正常與人交流了」、「把愛國和消費強行綁在一起的人，臉都被打腫了」、「張雪這價值觀才是一個正常人該有的，凡事捆綁愛國，不是腦殘就是被宣傳了」。

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