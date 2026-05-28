產品包裝有簡體字、脫口稱「大陸」惹議 雅方美女千金道歉了！

雅方千金林暄穎28日晚間發布道歉聲明。（圖翻攝自IG:juliaxlln）

雅方雪糕近日因包裝上印有簡體字引發質疑，26歲二代掌門人林暄穎出面解釋產品為了外銷中國所以使用簡體字，卻又因用「大陸」稱呼對岸又遭部分網友砲轟。對此，林暄穎今（28日）晚發布道歉聲明，不少粉絲湧入打氣。

林暄穎今晚在個人社群PO出，雅方董事長林正明簽署的道歉聲明：「雅方國際企業股份有限公司近日接獲消費者反映，旗下『雅方濃厚巧克力雪糕』之外包裝同時印有繁體與簡體中文字樣，對於此次包裝事件，造成廣大消費者的疑慮與關注，並且耗用了寶貴的社會新聞媒體資源，本公司深感抱歉。」

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「承蒙各方關心、不吝指正，我們銘感於心，日後內銷、外銷包裝將分開製作，並依然遵循食品衛生法規標示，往後對外回應與聲明用字遣詞將更加謹慎，務求每一段文字皆能清楚無誤地傳達本公司的立場與態度，避免因表達不周而造成各界困擾。」

「再次向所有關心此事件地消費者、各界先進及新聞媒體朋友們致上最誠摯的歉意，懇請社會各界繼續給予我們支持與指教。」

網友紛紛留言，「然不懂為什麼要道歉，台灣的東西能外銷出去是很榮耀的事情，但全家人都很誠懇還願意改變真的非常不容易，很喜歡」、「這真的不是什麼大事，去看看國外很多產品熱銷好幾國，是不是也是印很多語言的產品成分？」、「加油啦，小事」、「真心覺得，繁體跟簡體都有上了，到底是在針對什麼」。

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