金溥聰再為「分居說」向周美青致歉 趙少康：現在很多夫妻都分房睡

前中廣董事長趙少康說，現在很多夫妻都分房睡，避免彼此干擾，這很正常。（取自少康戰情室）

前國安會秘書長金溥聰昨聲明，他從未用「分居」兩字來說明前總統馬英九伉儷的婚姻關係，是他受訪時未能充分解釋清楚導致媒體誤會，向周美青鄭重致歉。金今晚接受前中廣董事長趙少康專訪，再度表達對周美青的抱歉；不過趙少康說，事實上現在很多夫妻都分房睡，避免彼此干擾，這很正常。

金溥聰表示，顯然是有人用「分居」這兩個字來影射馬總統伉儷好像出問題，但其實不是這個樣子的，馬英九住在那老公寓幾十年了，一層有2戶，2戶連在一起，絕對像隔壁一樣。原來是一邊是馬爸爸、馬媽媽住的，後來2位老人家去世了之後，因馬大姊等姊妹常回來，喜歡找馬英九聚，周美青說她先搬到旁邊，反正開個門就出來了。絲毫沒有牽扯到他們是已經不在一起、不住在一起，所以他覺得很不好意思。

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趙少康說，其實那個就叫住在一起，而且他也聽說有很多時候是兩步之隔，還打通的也有，就是一樣的意思啦，其實他們這種情況，我們外面很多朋友也都知道；事實上，現在很多夫妻，睡覺也是分房的，避免彼此干擾，這也是正常的。金溥聰說，是啊，他也是分房，太太嫌他會打呼。

趙少康接著表示，大部分人都是分房了，也許年輕、剛結婚如膠似漆，之後除非房子不夠大、沒辦法，否則一般分房很正常，彼此不要干擾。

金溥聰說，所以他特別發了一個聲明，因為他解釋不清、沒有當場說明清楚，造成這樣的誤會，相信會對周美青造成很大的困擾，所以他要對馬英九跟他的家人，以及周美青鄭重道歉。這絕對不是他的本意，一時口誤或是沒有解釋清楚造成這樣，他也很遺憾。

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