美學者：「戰略模糊」反助長中國挑戰台海現狀

美國對台「戰略模糊」政策，因烏克蘭危機再次受到美國內部討論。圖為美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月15日舉行視訊高峰會。（法新社檔案照）

2022/03/06 19:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭危機令台灣處境廣受討論。美國史丹福大學公共政策智庫胡佛研究所學者歐斯林（Michael Auslin）近日在網媒「旁觀者世界」（The Spectator World）撰文指出，俄羅斯侵犯烏克蘭應讓美國政府警惕到，其一貫的對台「戰略模糊」政策，在現行國際行為規範倒退下，可能反而成為中國挑戰台海現狀的誘因，且一旦事態惡化，即使美方有意護台，也將無所適從。

歐斯林以「烏克蘭對台灣到底意味著什麼？」為題指出，台、烏的確有相似之處，包括各被中、俄視為不惜武力強併的「不可分割的一部分」，都被中、俄否定自身主體性，軍事實力都遠不及中、俄，也都沒有與他國訂立防衛協議。

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然而，烏國曾受前蘇聯統治，使俄國自認對烏有特權，但台灣從不曾受北京當局管轄。再者，烏國雖出口許多重要原料，全球經濟地位卻仍無法與以尖端晶片生產著名的台灣相比。

歐斯林認為，不應將普廷出兵烏國視為習近平很快將對台動武的訊號，但美國決策者也不該就此認定北京當局不會被當前局勢影響，尤其國際行為規範逐步倒退，侵略者著眼的角度已從「是否」發動入侵，變為「何時」發動入侵。

他解釋，普廷全面入侵烏國，凸顯西方國家對烏國模糊的支持，以及對俄國的小規模制裁，反而使莫斯科有時間匯聚攻烏的力量，進而野心勃勃地挑戰現況。

歐斯林表示，歐洲國家如今一致認為必須阻止俄國侵略，但亞洲缺少力量強大的區域組織，且亞洲國家的經濟依賴中國甚深，都可能使北京當局認定武力犯台後，應不會面臨外部國家一致反制，包括美國。

更重要的是，在烏俄戰爭後，華府對台「戰略模糊」政策可能不再能干擾北京攻台的決策過程，反而可能顯示出美國沒有保衛台灣的意願，或者美國即使有意協防，決策者也對如何進行沒有共識。

歐斯林坦言，美國反對俄國比對抗中國容易，因為中國是美國最大貿易夥伴，也是全球數一數二的經濟體。

更令人憂慮的是，美國仍未嚴肅看待邁向高齡化的台灣是否有能力自衛，其軍事計畫能否抗衡中國，甚至也對「失去」台灣的真正後果莫衷一是，包括日韓是否就此放棄同盟，以及中國會否封鎖南海等。美國避免與中國直接衝突的長期策略，給了中國更多戰略迴旋空間。

歐斯林指出，中國人民解放軍比俄軍更先進，中國和台灣人口量體的差異也大過俄烏。即使不對稱作戰方式對台有益，但美國在該領域也逐漸落後中國，要幫助台灣就必須擴大與台灣直接的軍事合作，但美方一直沒有這麼做。

他認為，當共軍還未現代化時，戰略模糊政策或許有用，但習近平如今對其軍隊更有自信，美方若堅守戰略模糊的微妙路線，可能只會壓制美國，而非中國。

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