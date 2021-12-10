烏俄緊張台灣成焦點 美警告中國：動武是嚴重危險錯誤

美國國務院9日表示，美方已向中國明確告知，透過武力單方面改變台海現狀，將是一個嚴重且危險的錯誤。（法新社資料照）

2021/12/10 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續在烏克蘭邊境增兵，引發國際關注，就連長年受到中國威脅的台灣也成為焦點。美國國務院9日表示，美方已向中國明確告知，透過武力單方面改變台海現狀，將是一個嚴重且危險的錯誤。

美國總統拜登（Joe Biden）8日表示，他已經警告俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國將祭出前所未有的經濟制裁，但沒有考慮派駐地面軍隊阻止俄羅斯入侵。

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美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）9日召開記者會，被媒體問及拜登政府對俄羅斯入侵烏克蘭的立場說得很清楚，那為何不向中國明確說明入侵台灣的後果，且拜登表示不會向烏克蘭派兵，是否會影響到美國對台灣的承諾？

普萊斯表示，每個國家狀況不同，這樣比較台灣和烏克蘭過於輕率，美國已表達非常清楚，會致力確保烏克蘭的領土完整性、主權與獨立，在台灣方面則是會堅定信守「台灣關係法」。

他強調，如果這次軍事入侵在烏克蘭持續進行，美國準備採取一系列強力威懾措施，同時美國也已清楚表明，任何以武力單方面改變台灣海峽現狀的作為，都會是個嚴重錯誤。

媒體追問單方面改變台海現狀，是否適用於中國侵擾台灣防空識別區（ADIZ）的行動，普萊斯說，這適用以武力單方面改變現狀的任何一方，中國近期對台灣的脅迫行為，只會加劇台海緊張局勢，這是美方一直堅決反對的。

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