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    一週內提2次警告！ 布林肯：中國武力犯台將是重大錯誤

    美國務卿布林肯美東時間7日警告，中國若選擇武力犯台將是重大錯誤，美方會確保台灣有足夠能力自我防衛。（路透）

    美國務卿布林肯美東時間7日警告，中國若選擇武力犯台將是重大錯誤，美方會確保台灣有足夠能力自我防衛。（路透）

    2021/12/08 18:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國務卿布林肯（Antony Blinken）本月3日才警告中國若引發台海危機，會有可怕後果，不到一週的時間又再提警告，指中國若企圖以侵犯台灣來擴張版圖，將會是重大錯誤，重申美方將依循台灣關係法，確保台灣有能力自我防衛。

    根據美國國務院美東時間7日發布的聲明 ，在美總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）視訊通話之後，布林肯出席《華爾街日報》執行長會議（WSJ CEO Council）峰會時表示，拜登透過視訊警告普廷入侵烏克蘭可能帶來的後果，料將影響普廷計畫。

    布林肯在會中並未多談美方確切如何應對俄國入侵烏克蘭，僅稱華府可能會祭出「影響深遠」的經濟制裁措施。同時布林肯也再提中國，指台海過去40多年來和平穩定，台灣不僅民主蓬勃發展、經濟繁榮，對國際社會也貢獻良多，不過北京近年為自身利益企圖改變台海現狀，美方強烈反對，華府恪守一中政策，持續依循台灣關係法，確保台灣有足夠的自我防衛能力。

    會中被問到台灣最後是否需要孤軍奮戰，布林肯並未正面回應，表示「我們的承諾是確保台灣有能力自我防衛，我們也將繼續努力維持台海現狀」；不過他也強調，如果北京決定片面以武力改變現狀，那將是個重大錯誤！

    本月3日，布林肯出席《路透》舉辦的「NEXT虛擬全球會議」談論台海情勢時就警告，中國近年加大施壓台灣力道，試圖改變現狀，北京若犯台會是「災難性決定」。不到一週的時間就對中方提出2次警告，引發各界關注。

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