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    支持台灣和烏克蘭！美《2022國防授權法》納入抗中俄條文

    美國會《2022國防授權法》納入挺台聲明。（法新社）

    美國會《2022國防授權法》納入挺台聲明。（法新社）

    2021/12/08 07:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的威脅及中國對台海的侵擾是國際間極為關注的區域安全問題，也反映在美國年度《國防授權法》立法條文中。美國會最新公布的版本中，加入了金援烏克蘭以及對抗中國，並支持台灣防衛的內容。

    《路透》報導，當地時間週二宣布的美國《2022國防授權法》（NDAA）版本，預算達7700億美元，軍隊支出增加2％，並提供烏克蘭3億美元的安全援助經費，另外還有40億美元的「歐洲國防協議」及1.5億美元用於波羅的海安全合作。

    中國方面，法案包含了71億美元經費的「太平威懾阻倡議」及支持台灣防衛的國會聲明，也會禁止國防部門採購涉及新疆強迫勞動的產品。

    此外，美軍每年都會有數千件與性侵有關的犯罪舉報，但當中許多從未被起訴。在民主黨參議員陸天娜耗費數年的推動下，法案另承諾要對軍事司法系統進行重大改革，要把強暴、性侵及其他嚴重罪行的起訴決定權從軍隊指揮體系中取走。

    報導指出，國防授權法是美國唯一一件每年都會通過的重大法案，通常可受到跨黨派強力支持，也因為法案內容涵蓋領域相當廣泛，吸引業界與利益相關者的密切注意。在最新版本宣布後，需要參眾兩院投票表決通過，交由總統拜登簽署成為法律。

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