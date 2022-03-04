金額少到被酸「乾脆投降」 普廷稱會賠陣亡俄兵「鉅額撫卹」

俄國總統普廷稱俄軍正按計劃進行，並下令給予殉職的俄兵家屬「鉅額撫卹」。（美聯社）

2022/03/04 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過一週，一名前烏克蘭官員日前稱俄兵若出征陣亡，政府會給每人撫卹金1萬1000盧布（約新台幣3200元），少到讓網友直呼「乾脆投降」。俄國總統普廷（Vladimir Putin）在當地時間3日稱，俄軍正按計劃進行，並下令給予殉職的俄兵家屬「鉅額撫卹」。

前烏克蘭官員薩姆利尼（Sergej Sumlenny）週二在推特轉發俄羅斯電視台發布的消息，指俄兵若在戰爭中陣亡，俄國政府會給家屬每人撫卹金1萬1000盧布，而烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）則招降俄軍，稱俄軍若投降，就給500萬盧布（約新台幣145萬元），讓網友對比後酸說「不如直接投降，烏克蘭給500萬耶」。

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綜合外媒報導，普廷3日與安全委員會召開會議，表明這次的「特別軍事行動」正在按計畫進行，所有任務相當順利，他還稱讚俄軍官兵是真正的英雄，「在烏克蘭，我們的士兵和軍官正在為俄羅斯而戰。」

普廷還下令，前往烏克蘭殉職的俄軍士兵，政府會給予家屬鉅額撫恤金，「我們的職責是支持那些為俄羅斯人民而戰的人的家屬」。

俄羅斯國防部2日宣布有498人陣亡、1597人受傷。

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