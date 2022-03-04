前特務vs.前諧星 普廷入侵造就烏總統國際英雄形象

俄烏大戰是兩個國家、兩種政治體制與兩個名字相同、但出身背景與世代皆異的男人─俄羅斯總統普廷（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）的對決。（美聯社）

2022/03/04 20:36

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）皆生於前蘇聯時代，名字都意指「偉大統治者」（Volodymyr為烏克蘭文，斯拉夫文的拼法為Vladimir），但兩人的相同點也僅止於此──他們一個是諧星出身的政壇菜鳥，一個是已掌權20多年的前特務，如今正同時面對21世紀最大一場衝突──這是兩個國家的對抗，也是兩個男人的對抗，他們的自身與政治未來，與其各自國家的命運密不可分。

隨著俄烏戰事進入第2週，當44歲的澤倫斯基與幕僚在基輔躲避俄軍轟炸時，69歲的普京安坐克里姆林宮的大長桌前接見訪客與閣員。根據了解，普、澤二人迄今只在2019年12月法國巴黎的烏克蘭會談上見過一面，此後澤倫斯基看似便淪為普廷眼中釘，普廷甚至連其名也不願宣之於口，改以帶有誣衊意味的代稱，如「基輔政權」負責人，或「毒癮犯與新納粹集團」領導人。

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21世紀初，當甫成為克宮主人的普廷忙於固權時，年輕的澤倫斯基正致力打造他的電視娛樂製作公司；若非俄羅斯2014年併吞克里米亞，這兩個分別在政壇與演藝圈打拼的男人，或許永遠不會有交集。儘管曾被批評缺乏執政經驗，但澤倫斯基如今正恰如其分地「扮演好」戰時領導人的角色，與閣員堅守基輔與頻繁開直播或上傳影片；反觀慘遭國際制裁的普廷幾乎不太公開發言，形象也日益孤立，與國防部長兼密友蕭依古（Sergei Shoigu）同室時，也隔著一張令人咋舌的長桌。

華府智庫外交關係協會（CFR）的全球治理資深研究員派崔克（Stewart Patrick）指出，是普廷造就了澤倫斯基成為「國際英雄」；對專制者而言，沒有什麼比隔壁有一個不見得完美但運作良好的民主國家更具威脅性。法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也說，普廷藉由否定烏克蘭來避免自家門前出現民主模式。澤倫斯基深知自己是俄國入侵的頭號目標，但仍呼籲與普廷會談以結束衝突；他在3日的影片中明顯對普廷喊話，指稱若有人認為烏克蘭會投降，那此人想必對烏克蘭一無所知，也與烏克蘭毫無瓜葛，「回家吧。回你們自己的家去吧。」

俄軍攻烏後的2月27日，普廷（右）隔著長桌接見國防部長兼密友蕭依古（左二）。（法新社）

俄軍入侵後的2月25日，澤倫斯基與官員在基輔街頭拍影片證明自己並未出逃。（法新社）

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