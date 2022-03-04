澤倫斯基喊話與普廷會面 全歐最大核電廠遭俄軍猛轟起火（不斷更新）

法總統馬克宏警告，普廷的目標恐是奪取整個烏克蘭。（路透）

2022/03/04 09:58

首次上稿 10/29 22:52

更新時間 10/30 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

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*烏克蘭安赫德（Enerhodar）鎮長奧羅夫表示，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠在俄羅斯軍隊發動攻擊後起火，這是歐洲最大的核電廠。

*烏克蘭總統澤倫斯基表示，唯一可以結束戰爭的方式是由他和普廷會面，同時呼籲西方對烏克蘭領空劃定「禁飛區」，或是直接提供戰機。

*烏俄第二輪談判落幕，雖仍無達成停火協議，但同意開設人道走廊，民眾能夠撤離，並就運送醫療物資、食物到戰火最激烈地區一事達成理解。

*法國總統馬克宏再與俄羅斯總統普廷通電90分鐘。馬克宏警告，普廷正在烏克蘭犯下「大錯」，會讓俄羅斯付出長期重大代價，但是普廷堅持會繼續這場行動。馬克宏從普廷在電話中的談話認為「最糟的還沒來」，普廷意在奪取「整個」烏克蘭。

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