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    拿你武器來打你！ 烏軍擄獲戰車、步槍將用來對付俄軍

    烏克蘭軍方成功反擊俄軍並擄獲俄軍戰車、槍枝後，打算用這些裝備車輛和軍武來反制俄軍。（圖取Ukraine Weapons Tracker推特）

    烏克蘭軍方成功反擊俄軍並擄獲俄軍戰車、槍枝後，打算用這些裝備車輛和軍武來反制俄軍。（圖取Ukraine Weapons Tracker推特）

    2022/03/04 18:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵犯烏克蘭遇到烏國軍民激烈抵抗，烏克蘭軍方成功反擊俄軍並擄獲俄軍戰車、槍枝後，打算用這些裝備車輛和軍武來反制俄軍。

    武裝部隊總參謀部昨在推特貼出多張照片表示，北方作戰指揮部在烏克蘭北部切爾尼戈夫地區（Chernihiv）成功阻止俄軍一波進攻，圖中可見多輛俄軍主戰車遭到烏軍摧毀，俄軍士氣大傷。

    另外，烏克蘭軍方也指出，烏克蘭特種部隊近日擄獲一輛俄軍T-80BVM戰車，正在進行引擎測試，而一名特戰部隊成員手上也拿著擄獲的AK-12突擊步槍，未來打算用這些軍武來反制俄軍。

    據悉，俄羅斯T-80BVM主力戰車是T-80BV戰車的升級版，於2019年部署至北方艦隊的機動步槍旅，配有多路砲手瞄準器、2A46M1戰車砲、NSVT防空機槍以及PK通用機槍。

    烏國特戰部隊成員手上也拿著擄獲的AK-12突擊步槍，未來打算用這些軍武來反制俄軍。（圖取Ukraine Weapons Tracker推特）

    烏國特戰部隊成員手上也拿著擄獲的AK-12突擊步槍，未來打算用這些軍武來反制俄軍。（圖取Ukraine Weapons Tracker推特）

    烏克蘭武裝部隊總參謀部昨表示，北方作戰指揮部在切爾尼戈夫地區成功阻止俄軍一波進攻，並摧毀多輛俄軍主戰車。（圖取自武裝部隊總參謀部推特）

    烏克蘭武裝部隊總參謀部昨表示，北方作戰指揮部在切爾尼戈夫地區成功阻止俄軍一波進攻，並摧毀多輛俄軍主戰車。（圖取自武裝部隊總參謀部推特）

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