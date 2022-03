拿你武器來打你！ 烏軍擄獲戰車、步槍將用來對付俄軍

2022/03/04 18:03

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵犯烏克蘭遇到烏國軍民激烈抵抗,烏克蘭軍方成功反擊俄軍並擄獲俄軍戰車、槍枝後,打算用這些裝備車輛和軍武來反制俄軍。

武裝部隊總參謀部昨在推特貼出多張照片表示,北方作戰指揮部在烏克蘭北部切爾尼戈夫地區(Chernihiv)成功阻止俄軍一波進攻,圖中可見多輛俄軍主戰車遭到烏軍摧毀,俄軍士氣大傷。

另外,烏克蘭軍方也指出,烏克蘭特種部隊近日擄獲一輛俄軍T-80BVM戰車,正在進行引擎測試,而一名特戰部隊成員手上也拿著擄獲的AK-12突擊步槍,未來打算用這些軍武來反制俄軍。

據悉,俄羅斯T-80BVM主力戰車是T-80BV戰車的升級版,於2019年部署至北方艦隊的機動步槍旅,配有多路砲手瞄準器、2A46M1戰車砲、NSVT防空機槍以及PK通用機槍。

