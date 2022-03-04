拿你武器來打你！ 烏軍擄獲戰車、步槍將用來對付俄軍
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵犯烏克蘭遇到烏國軍民激烈抵抗，烏克蘭軍方成功反擊俄軍並擄獲俄軍戰車、槍枝後，打算用這些裝備車輛和軍武來反制俄軍。
武裝部隊總參謀部昨在推特貼出多張照片表示，北方作戰指揮部在烏克蘭北部切爾尼戈夫地區（Chernihiv）成功阻止俄軍一波進攻，圖中可見多輛俄軍主戰車遭到烏軍摧毀，俄軍士氣大傷。
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另外，烏克蘭軍方也指出，烏克蘭特種部隊近日擄獲一輛俄軍T-80BVM戰車，正在進行引擎測試，而一名特戰部隊成員手上也拿著擄獲的AK-12突擊步槍，未來打算用這些軍武來反制俄軍。
據悉，俄羅斯T-80BVM主力戰車是T-80BV戰車的升級版，於2019年部署至北方艦隊的機動步槍旅，配有多路砲手瞄準器、2A46M1戰車砲、NSVT防空機槍以及PK通用機槍。
#Ukraine: Ukrainian Special Forces captured （another） T-80BVM from the Russian army. The date and precise location is unknown but it is likely to be quite recent.— ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） March 3, 2022
Note that one UA SOF soldier is already using a captured AK-12 assault rifle. pic.twitter.com/TZycLdQ1J0
Чернігівщина - захисники зі складу оперативного командування "Північ" / Operational Command “North” зупинили наступ техніки окупанта. Є й трофеїhttps://t.co/eU9EMdo3O5 pic.twitter.com/j06OXPjp9R— Генеральний штаб ЗСУ （@GeneralStaffUA） March 3, 2022