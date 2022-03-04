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    俄國不要停戰而是分化？ 呂捷曝戰史：對外戰爭勝率不高

    呂捷認為，俄羅斯要的不是停戰，而是分化烏國內部，但他也透露，在俄國近200年的戰爭史中，「單獨對外戰爭的勝率其實不高」。（資料照）

    呂捷認為，俄羅斯要的不是停戰，而是分化烏國內部，但他也透露，在俄國近200年的戰爭史中，「單獨對外戰爭的勝率其實不高」。（資料照）

    2022/03/04 20:46

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭烏國軍民激烈抵抗，雙方已進行兩次談判，戰事持續中。對此，知名歷史補教老師呂捷認為，俄羅斯要的不是停戰，而是分化烏國內部，但他也透露，在俄國近200年的戰爭史中，「單獨對外戰爭的勝率其實不高」。

    呂捷在臉書發文表示，烏克蘭看似打得有模有樣，且還把俄羅斯逼上了談判桌，但卻不是這麼樂觀，「這波的戰果就像二戰後期的德軍也打了幾場勝仗...但對大局影響不大。而俄烏在戈梅利州的談判，俄羅斯打的算盤不是停戰，而是分化！」

    呂捷指出，俄軍第一波的攻擊受挫，國際的風向也有轉彎，但俄羅斯的策略向來是「邊打邊談、邊談邊打」，在調集大軍壓境與戰爭的緊繃情緒之下，「烏克蘭的人民能撐多久？是越戰越勇還是強弩之末？」

    「一輪又一輪的談判，會不會讓原本以為即將到來的和平再一次的幻滅？」呂捷分析，戰爭配合上恐懼的威壓，烏克蘭國內勢必會出現鴿派、降派以及原有的親俄派，「這就是一種分化」。

    另外，呂捷也轉述中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑的說法：「過去蘇聯的軍事思想中曾提到，先用火力消滅敵人的3分之1，再用宣傳讓剩下的3分之1無力，最後的3分之1就會自動崩潰了。」其最大的目的可能是希望藉此動搖烏克蘭軍心，甚至期望能激發烏國內部出現主戰派與主和派的對立，且主動出現親俄政府撤換當前的總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），「以戰逼談背後的算計是持續削弱敵方武力。」

    至於俄羅斯到底能不能打？俄羅斯是不是強國？呂捷直言，「答案是肯定的，幅員廣大、軍武發達、人高馬大，當然是強國！但是有沒有強到傳說的級別？」他也點出，綜觀俄羅斯近兩百年的戰史，俄國單獨對外戰爭的勝率其實不高，「它的勝仗通常不是ACE級的對手，不然就是有盟國的參與」。

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