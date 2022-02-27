俄侵烏威脅核安 國際原能署3/2將緊急開會

俄羅斯入侵烏克蘭並佔領車諾比核災區，引起國際公憤、歐洲局勢緊張，聯合國國際原子能總署（IAEA）今（27）日傳出消息，將於下（3）月2日召開緊急會議，聚焦討論烏克蘭危機。圖為IAEA標誌。（路透）

2022/02/27 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭並佔領車諾比核災區，引起國際公憤、歐洲局勢緊張，聯合國國際原子能總署（IAEA）今（27）日傳出消息，將於下（3）月2日召開緊急會議，聚焦討論烏克蘭危機。

據《路透》報導，聯合國國際原子能總署（IAEA）下週三（2）將召開緊急會議，聚焦討論烏克蘭遭俄羅斯侵略可能引發的核能危機。

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報導指出，IAEA本次緊急會議將討論「烏克蘭情勢相關的（核能）安全、防護及保障措施」，且有消息來源向《路透》透露，這場會議是由35會議理事國中的加拿大、波蘭，在受到烏克蘭的請託之下緊急召開。

在此之前，IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）26日曾指出，他十分擔憂烏克蘭的情況，並呼籲各方避免危及核子原料、設施的保安措施。

據悉，俄羅斯24日入侵烏克蘭後隨即佔領了車諾比核電廠，並挾持電廠92名員工作為人質，隨後IAEA也證實，車諾比電廠周圍輻射值飆升，主要原因為重型軍用車輛進入擾動受污染土壤所致。

車諾比核電廠曾於1986年4月26日蘇聯執政下發生事故，是歷史上最嚴重的核電事故，被國際核事件分級表評為最高第7級的特大事故，事故當時所釋放出的輻射劑量，為二次大戰時期廣島原子彈爆炸的400倍以上。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）26日也曾示警，俄總統普廷（Vladimir Putin）不計一切代價也要完成對烏克蘭的侵略，俄羅斯官方也時常提及涉及美蘇核武對峙的1962年「古巴飛彈危機」，恐怕也有可能真的動用核武。

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