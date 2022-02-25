白宮：俄軍佔領車諾比核電廠 將工作人員挾持為人質

白宮根據可靠報告透露，俄軍將車諾比核電廠工作人員挾持作為人質。（美聯社資料照）

2022/02/25 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭政府24日表示，俄羅斯軍隊已佔領車諾比核電廠廠址。白宮根據可靠報告透露，俄軍將車諾比核電廠工作人員挾持作為人質，要求俄國立即釋放。

烏克蘭總統澤倫斯基的首席顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）24日表示，烏克蘭已喪失了對車諾比核電廠址的控制。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稍早說，俄軍正試圖拿下車諾比核電廠，烏軍正付出生命防止1986年的車諾比核災悲劇重演，「這是對整個歐洲的宣戰」。

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綜合媒體報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）24日在記者會上說，「根據可靠的報告顯示，俄羅斯士兵目前正挾持車諾比核電廠的工作人員，對此我們感到憤怒。」

莎琪接著說，「這種非法和危險的劫持人質行為，可能會破壞維護和保護核廢料設施所需的日常日常行政工作，顯然極度令人震驚且擔憂。我們譴責它，我們要求釋放他們。」

車諾比核電廠1986年4月26日凌晨發生核子反應爐破裂的災難事故，為史上最嚴重的核電事故，連續爆炸引發大火並釋放大量高能量放射線物質到大氣層，釋放出的放射線劑量是二次世界大戰廣島原子彈爆炸的400倍以上。

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