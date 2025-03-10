注意！自稱記者可疑人士出沒連署攤位 罷免志工：明顯有中國腔！

有罷免志工反映，表示最近開始出現自稱記者的可疑人士會到連署攤位說要拍照採訪，且有些明顯說話帶有中國腔，提醒同樣投入罷免的志工們多加注意。圖為中華民國派、台派代表人物和民團9日齊聚台中公園為大罷免集氣畫面。（資料照）

2025/03/10 22:37

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，據中選會公告，截至10日為止已有34名藍委和泛藍無黨籍立委的一階罷免連署過關，各地罷團紛紛啟動第二階段連署。近來時常分享罷免連署前線大小事的科技專家許美華，今天接獲罷免志工反映，指最近開始出現自稱記者的可疑人士會到連署攤位說要拍照採訪，且有些明顯說話帶有中國腔，提醒投入罷免的志工們多加注意。

許美華今晚在臉書發文，「多位志工媽媽今天反映，前線有突發狀況：『最近開始出現自稱記者、但行蹤可疑的人，說要拍照採訪，其中還有人講話有中國腔，請大家提高警覺。』尤其是前線志工，務必互相提醒、時刻小心，保護自身及現場民眾安全及隱私，並留意珍貴的連署書文件。」

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她接著透露，「今天收到某固定連署據點志工媽媽的訊息，某個現場情境是這樣的：『剛剛有個自稱韓國記者的人，但講話中國腔，進來說要拍我們（連署站）裡面。當時有民眾在連署，我們跟他說不方便，怕拍到民眾隱私，最後他森77的離開了，本來有留一張名片，後來也拿走了』。這位自稱韓國記者還稱『我跟你們中央說過了』，志工媽媽們說這種用字、態度也太支國了吧，聽到心中警鈴馬上大作。」

許美華最後提醒，「大罷免愈燒愈旺，有些固定連署站，也開始出現奇怪的人。為了安全起見，現場排班志工除了不要落單之外，對於形跡可疑的訪客身份，也要充分驗證，最好跟工作單位確認。如果來訪者自稱記者，建議除了名片之外，也請他出示工作證、記者證，打電話詢問該單位才放行。不知道這些奇怪的人到底是真的記者，還是帶著特別任務來搜集情報的，請前線志工務必謹慎以對，非常時刻，我們寧可過度小心。」

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