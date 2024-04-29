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南韓今年首季外國遊客暴增 恢復至疫前近9成

南韓政府29日發布數據顯示，南韓2024年第一季度接待外國遊客達340.3萬人次，為2019年同期的88.6%。圖為南韓仁川國際機場。（歐新社資料照）

南韓政府29日發布數據顯示，南韓2024年第一季度接待外國遊客達340.3萬人次，為2019年同期的88.6%。圖為南韓仁川國際機場。（歐新社資料照）

2024/04/29 14:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓文化體育觀光部、南韓觀光公社（即旅遊發展局）29日發布的數據顯示，南韓2024年第一季度接待外國遊客達340.3萬人次，為2019年同期的88.6%，創下武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後的單季最高紀錄。

《韓聯社》報導，南韓光是3月就接待外國遊客139.2萬人次，相當於2019年同期的97.1%，同樣創下疫情以來單月新高。

南韓十大外國遊客來源地中，半數國家及地區今年第一季度的遊客數量超過2019年同期。新加坡達2019年的163.3%，美國、菲律賓則分別恢復至119.3%和109.3%。

遊客數量方面，中國位居首位，第一季度為101.5萬人次，3月則為39.1萬人次，同比增長86.3%。南韓文化體育觀光部人士指出，中國去年2月試點恢復公民出境團隊旅遊後，訪韓遊客就已突破201萬人次；今年的恢復力道則更加強勁。

日本遊客數量排名第二，第一季度66.6萬人次，3月為33.9萬人次。此外澳洲、法國和德國分別為5.1萬人次、2.7萬人次和3.2萬人次，恢復至2019年的146%、142%和130%。

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