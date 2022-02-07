俄羅斯恐穿越核災區入侵 烏克蘭備戰「車諾比」

俄羅斯入侵烏克蘭的意圖未消停，直攻烏克蘭首都基輔的路徑之一，就是穿越「車諾比」核災區（Chernobyl Exclusion Zone），烏克蘭近日也開始在車諾比集結訓練、備戰。（美聯社）

2022/02/07 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏關係持續緊張，俄羅斯入侵烏克蘭的意圖也未消停，直攻烏克蘭首都基輔的路徑之一，就是穿越「車諾比」核災區（Chernobyl Exclusion Zone），烏克蘭近日也開始在車諾比集結訓練、備戰。

據《CNN》報導，俄羅斯入侵烏克蘭的意圖仍未停止，雙方關係持續緊張。而俄羅斯直攻烏國首都基輔的其中一條可能途徑，就是穿越蘇聯政府所釀下的車諾比核災之隔離區，近日烏克蘭軍隊也集結於該地訓練和演習。

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報導指出，俄羅斯雖再三否認侵略烏克蘭意圖，但就今（7）日最新衛星照片顯示，俄羅斯大軍已在白俄羅斯與烏克蘭邊界駐紮，離烏克蘭在車諾比的演習場地僅距離幾百公里。

據悉，蘇聯政府釀下的車諾比核子事故發生於1986年4月26日，為世界上最嚴重的核災之一，也是首例被國際核事件分級表評為最高第七級的嚴重事故，估計直接和間接造成20萬人以上死亡，靠近事故爆發點的附近區域至今都不宜人居。

蘇聯政府釀下的車諾比核子事故發生於1986年4月26日，為世界上最嚴重的核災之一，也是首例被國際核事件分級表評為最高第七級的嚴重事故，估計直接和間接造成20萬人以上死亡，靠近事故爆發點的附近區域至今都不宜人居。圖為烏克蘭軍在車諾比區域進行演習。（彭博）

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