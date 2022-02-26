俄軍拿下車諾比核電廠 輻射值異常

俄軍裝甲車戍守在剛奪下的車諾比核電廠前。（取自網路）

2022/02/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯部隊已拿下位於烏克蘭北部、曾爆發重大核災的車諾比核電廠並挾持工作人員，重型軍械移防還導致核電廠周遭輻射數值上升。白宮發言人莎琪二十四日說，美方對此等非法又危險的劫持人質行為深感憤怒，要求俄羅斯放人。

專家指出，俄羅斯拿下距離白俄羅斯邊境僅約六．五公里的車諾比的原因很簡單，就是這是俄軍從白俄南下進攻基輔的最近道路。前美國陸軍參謀長基恩指出，車諾比不過是正好位於從白俄到基輔的最近路線上，本身並不具有任何軍事重要性，基輔才是俄羅斯的目標。

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烏克蘭的國家核能管制局與內政部二十五日表示，記錄到已廢棄的車諾比核電廠的輻射值上升，核電廠所在區域的伽瑪射線濃度高於正常值；專家並未提供確切的輻射值數據，但將此一變化歸咎於大量重型軍事設備在該區移動導致輻射塵釋放到空氣中。烏國內政部說，儘管輻射值上升，但目前對一○八公里外的基輔來說不算危險，「但我們仍持續監控」。

車諾比核災是名列國際核能事件分級表第七級的最嚴重核災，被視為前蘇聯垮台的前奏。一九八六年四月二十六日，車諾比核電廠四號反應爐因安全測試失敗爆炸起火，大量輻射因此外洩，輻射塵擴散到歐洲與美東，並在全球各地直接或間接導致數千到數萬人死亡。車諾比核電廠在災變後廢棄與劃設禁區，爆炸起火的反應爐則以石棺覆蓋以防輻射外洩。

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