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    俄軍攻烏出狠招 進攻車諾比核災地點

    俄羅斯發動對烏克蘭侵略戰爭後，雙方在車諾比爆發激烈交戰，核廢料儲存設施是否受損害、輻射汙染是否外洩，尚不明朗。圖為烏克蘭軍隊在本月初在車諾比演訓畫面。（彭博）

    俄羅斯發動對烏克蘭侵略戰爭後，雙方在車諾比爆發激烈交戰，核廢料儲存設施是否受損害、輻射汙染是否外洩，尚不明朗。圖為烏克蘭軍隊在本月初在車諾比演訓畫面。（彭博）

    2022/02/25 01:25

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕俄羅斯發動對烏克蘭侵略戰爭後，英國每日郵報（Daily Mail）報導，俄軍與烏軍24日下午在車諾比（Chernobyl）隔離區爆發激烈交戰，烏軍試圖阻擋俄軍佔領車諾比，外界擔憂戰役可能損害核廢料儲存設施，輻射性落塵可能覆蓋歐洲。

    車諾比核電廠核廢料儲存設施是否受損害、輻射汙染是否外洩，目前尚不明朗。

    烏克蘭總統澤倫斯基推文表示，俄軍正試圖拿下車諾比核電廠，烏軍正付出生命防止1986年的車諾比核災悲劇重演，「這是對整個歐洲的宣戰」。

    CNN報導，烏克蘭外交部也推文示警，俄羅斯攻擊烏克蘭可能造成另一次生態浩劫，「在1986年，世界見到車諾比（核電廠）發生最慘烈技術災難。如果俄羅斯繼續這場戰爭，2022年可能再次發生車諾比（核災）」。

    車諾比核電廠1986年4月26日凌晨發生核子反應爐破裂的災難事故，為史上最嚴重的核電事故，連續爆炸引發大火並釋放大量高能量放射線物質到大氣層，釋放出的放射線劑量是二次世界大戰廣島原子彈爆炸的400倍以上。

    車諾比位於烏克蘭北部接近和白俄羅斯邊界，離烏國首都基輔不到60英里。CNBC報導，一位美國高層防衛官員24日表示，俄羅斯軍隊使用車諾比做為軍事集結地區。彭博報導，車諾比提供俄軍不受到砲擊的掩護集結地。

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