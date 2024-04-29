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南韓全羅北道光電弊案撼動政商界 涉案建商老闆失蹤13天尋獲遺體

南韓全羅北道新萬金陸上太陽能發電廠爆發弊案，涉案建商老闆失蹤13天後尋獲遺體。圖為新萬金太陽能電廠開發區。（圖擷自新萬金陸上太陽能發電官網）

南韓全羅北道新萬金陸上太陽能發電廠爆發弊案，涉案建商老闆失蹤13天後尋獲遺體。圖為新萬金太陽能電廠開發區。（圖擷自新萬金陸上太陽能發電官網）

2024/04/29 14:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓全羅北道新萬金陸上太陽能發電廠爆發弊案，投資方群山市市長姜任駿在選擇合作公司時，涉嫌向高中校友經營的特定企業大開方便之門，消息傳出後撼動當地政商界，全州市一間建商的64歲老闆在遭到調查後失蹤13天，於28日晚間6時37分尋獲遺體。

《韓聯社》報導，死者妻子15日上午8時40分向警局報案，指稱丈夫在接受檢方調查後覺得狀況很艱難，離家外出後就沒有回來，警方隨即在全羅北道任實郡玉井湖發現失蹤男子的車輛，並透過監視器確認他曾在湖邊行走。

不過，救援人員在經過多天搜查後，並未找到男子下落，直到28日晚間終於有釣客報警，指稱在橫跨玉井湖的雲岩大橋旁發現浮屍，警消到場後看到遺體距離岸邊約3公尺左右，用肉眼就可辨識是人體。

警方透露，浮屍穿著與外觀和失蹤建商老闆相似，透過指紋確認就是本人無誤，預計之後將進行解剖確認死因。據了解，死者近日除了受到檢方調查外，也受到建築業衰退的財務壓力。

據韓媒《中央日報》報導，死者經營建築公司超過30年，每年接單金額從50億韓元（約新台幣1.18億元）成長到1000億韓元（約新台幣23.6億元），積極參與社會活動並擔任過高中、大學校友會會長。

2020年10月，由群山市投資成立的群山市民發展株式會社，和韓國西部發電株式會社合作展開1268億韓元（約新台幣30億元）的新萬金99MW陸上太陽能開發案，死者公司被選為合作夥伴，發電廠於2021年12月竣工並投入營運。

然而，南韓監查院去年6月發現群山市長姜任駿涉嫌向高中校友的公司提供好處，全然不管群山市公庫在和這些業者簽約後，未來15年內需額外支付110億韓元（約新台幣2.6億元）利息並遭受損失。

檢方對此展開調查後，已於3月18日逮捕遊說群山市官員並向相關公司收取費用的仲介；同月下旬逮捕新萬金太陽能公司前負責人，他涉嫌在耗資4.6兆韓元（約新台幣1034億元）的新萬金湖浮動式太陽能發電的開發案中，貪汙了2.43億韓元（約新台幣574萬元）。

另外，群山市長姜任駿親信、群山市民發展株式會社前CEO則於本月18日落網，他被指控在新萬金湖浮動式太陽能發電案遊說官員，收到1億韓元（約新台幣236萬元）回報。

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