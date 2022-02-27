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    支援烏克蘭！ 白俄羅斯民主派：加入保衛烏國行列

    白俄羅斯的民主派宣布加入保衛烏克蘭的行列，將與「鄰居」團結抵抗俄軍。基輔以南約30公里處的瓦西里基夫（Vasylkiv）空軍油庫遭俄軍攻擊。（歐新社）

    白俄羅斯的民主派宣布加入保衛烏克蘭的行列，將與「鄰居」團結抵抗俄軍。基輔以南約30公里處的瓦西里基夫（Vasylkiv）空軍油庫遭俄軍攻擊。（歐新社）

    2022/02/27 11:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引發外界撻伐，烏國獨自面對俄羅斯約20萬大軍，除了德、法等歐盟國宣布武器支援烏國，白俄羅斯（Belarus）的民主派今（27日）宣布，加入保衛烏克蘭的行列，將與「鄰居」團結抵抗俄軍。

    綜合外媒報導，去年諾貝爾和平獎候選人之一、白俄羅斯反對黨領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的資深顧問維亞科爾卡（Franak Viačorka）於27日在社群平台「推特」發文，並附上2張照片，內文提到白俄羅斯的民主派加入保衛烏國行列，同時派軍前往烏國抵抗俄軍，與「鄰居」並肩作戰。

    針對白俄羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）允許俄軍行經白羅斯領土以入侵烏國，維亞科爾卡說，魯卡申科犯下通敵罪，且在任期內試圖破壞白俄羅斯的無核條款，以讓俄軍得以在境內部署核武，應對魯卡申科進行制裁行動。

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