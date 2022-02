支援烏克蘭！ 白俄羅斯民主派：加入保衛烏國行列

2022/02/27 11:14

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,引發外界撻伐,烏國獨自面對俄羅斯約20萬大軍,除了德、法等歐盟國宣布武器支援烏國,白俄羅斯(Belarus)的民主派今(27日)宣布,加入保衛烏克蘭的行列,將與「鄰居」團結抵抗俄軍。

綜合外媒報導,去年諾貝爾和平獎候選人之一、白俄羅斯反對黨領袖季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)的資深顧問維亞科爾卡(Franak Viačorka)於27日在社群平台「推特」發文,並附上2張照片,內文提到白俄羅斯的民主派加入保衛烏國行列,同時派軍前往烏國抵抗俄軍,與「鄰居」並肩作戰。

針對白俄羅斯總統魯卡申科(Alexander Lukashenko)允許俄軍行經白羅斯領土以入侵烏國,維亞科爾卡說,魯卡申科犯下通敵罪,且在任期內試圖破壞白俄羅斯的無核條款,以讓俄軍得以在境內部署核武,應對魯卡申科進行制裁行動。

Belarusians are joining the defense of Ukraine. They stand in solidarity with our neighbors. pic.twitter.com/ynea03PYOg