支援烏克蘭！ 白俄羅斯民主派：加入保衛烏國行列

白俄羅斯的民主派宣布加入保衛烏克蘭的行列，將與「鄰居」團結抵抗俄軍。基輔以南約30公里處的瓦西里基夫（Vasylkiv）空軍油庫遭俄軍攻擊。（歐新社）

2022/02/27 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引發外界撻伐，烏國獨自面對俄羅斯約20萬大軍，除了德、法等歐盟國宣布武器支援烏國，白俄羅斯（Belarus）的民主派今（27日）宣布，加入保衛烏克蘭的行列，將與「鄰居」團結抵抗俄軍。

綜合外媒報導，去年諾貝爾和平獎候選人之一、白俄羅斯反對黨領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的資深顧問維亞科爾卡（Franak Viačorka）於27日在社群平台「推特」發文，並附上2張照片，內文提到白俄羅斯的民主派加入保衛烏國行列，同時派軍前往烏國抵抗俄軍，與「鄰居」並肩作戰。

請繼續往下閱讀...

針對白俄羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）允許俄軍行經白羅斯領土以入侵烏國，維亞科爾卡說，魯卡申科犯下通敵罪，且在任期內試圖破壞白俄羅斯的無核條款，以讓俄軍得以在境內部署核武，應對魯卡申科進行制裁行動。

Belarusians are joining the defense of Ukraine. They stand in solidarity with our neighbors. pic.twitter.com/ynea03PYOg — Franak Viačorka （@franakviacorka） February 26, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法