專訪烏克蘭官媒記者：台灣做這件事至關重要

愛沙尼亞首都塔林出現該國近代史上最大規模的集會遊行活動，大批愛國民眾上街力挺烏克蘭。（取自澤倫斯基推特）

2022/02/27 05:48

〔記者楊丞彧／台北報導〕俄羅斯軍隊24日起入侵烏克蘭，並開始狂炸首都基輔。烏克蘭國家通訊社（類似我國中央通訊社）唯一日本籍新聞工作者平野高志接受本報專訪時，除了透露基輔現狀，更強調俄羅斯侵略主權國家烏克蘭的行徑絕不能被原諒。平野更提到，台灣加入了包括日本在內的國際制裁行動至關重要，希望國際社會更加團結，一起阻止俄羅斯對烏克蘭的侵略。

平野高志於當地時間26日接受本報專訪，他表示25日晚間以前他都住在基輔，但因為戰事不得不搭上火車先前往利維夫。基輔的食物以及水電供應都還正常，不過大概每隔一、兩個小時就會響起防空警報，不得不躲到避難所。

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平野高志說，他在進行編採時，不但無法專心於工作，加上戰事已經影響到基輔市區，況且若火車站遭佔領可能無法移動，網路服務也變得非常不穩定，總觀以上考量，讓他不得不決定先前往利維夫。

平野高志透露，他的部分友人表示將與基輔共存亡，並將加入抵抗俄羅斯的作戰行動。這場戰爭無疑是俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，更是對烏克蘭領土完整和主權的侵犯，呼籲國際社會絕對不能原諒俄羅斯，因為俄軍正試圖摧毀與掠奪和平又美麗的國家烏克蘭。

平野高志強調，烏克蘭的局勢不單是歐美國家的問題，更是攸關國際秩序的規則基礎的問題。在這方面，日本實施了比2014年更加嚴厲的制裁，南韓與台灣也加入了制裁的行列，這點至關重要。他由衷希望國際社會能夠更加團結一致，一起阻止俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。

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