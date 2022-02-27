美麻省理工宣布 和俄羅斯中止高科技研究合作夥伴關係

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國麻省理工學院宣布和俄國中止高科技研究合作夥伴關係。麻省理工校區示意圖。（美聯社）

2022/02/27 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引起國際社會紛紛制裁，美國知名的麻省理工學院也於25日宣布和俄國中止高科技研究合作夥伴關係，事實上這項合作早就受到安全專家長期的質疑。

據美國公共媒體平台《GBH》報導，麻省理工2010年和俄國斯科爾科沃基金會（Russian Skolkovo Foundation）達成協議，成立斯科爾科沃科學技術學院 （Skoltech），目標是在莫斯科郊外建立起俄國版的「矽谷」，總計劃高達30億美元（約新台幣840億元）。

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不過，麻省理工25日晚間發表聲明，指出俄羅斯對烏克蘭採取了令人無法接受的軍事行動，因此麻省理工學院校長萊夫（Leo Rafael Reif）在和高層討論後，決定中止和Skoltech之間的關係。

據了解，俄羅斯億萬富翁、斯科爾科沃負責人維克塞爾伯格（Victor Vekselberg）在2018年被排除在麻省理工董事會後，Skoltech與麻省理工的合作一度中斷，但麻省理工又在2019年和對方簽下了長達5年的合作夥伴協議，這讓外交專家、聯邦調查局紛紛憂心俄國可能會在當中進行間諜活動。

批評人士認為，美國大學不應該幫助普廷建立先進的技術學院，俄羅斯流亡在外的異議人士波諾馬列夫（Ilya Ponomarev），當時對麻省理工和Skoltech繼續合作深感震驚，他懷疑當中涉及的利益可能不僅是協議中記載的數百萬美元，而是數億美元。

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