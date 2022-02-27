俄入侵受挫 美官員：補給線沒規劃、未完全掌握制空權

美方官員認為，俄軍之所以推進速度不如預期，是因為補給線無完整規劃，制空權也尚未完全掌握。圖為在哈爾科夫被擊毀的俄軍裝甲車。（路透）

2022/02/27 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭遇頑強抵抗，美國國防官員評估，俄軍遭遇的損失比預期還大上許多，原因在於俄羅斯尚未完全掌握制空權，烏克蘭空軍與防空系統仍在發揮作用，且俄軍並沒有做好補給計劃，導致前線部隊缺乏彈藥及燃料，降低俄軍推進速度。

根據美國《CNN》報導，俄軍自24日入侵烏克蘭後，僅在烏克蘭南方推進較為順利，從北方南下進攻基輔、從邊境進攻東北大城哈爾科夫（Kharkiv）的兩股俄軍皆遇到烏軍猛烈還擊。

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美國國防官員指出，美方先前擔心靠近俄烏邊境的哈爾科夫可能在入侵首日就會被佔領，但截至美國時間26日晚間為止，還沒有任何跡象表明俄軍控制了烏克蘭城市，俄軍入侵後在人員死傷、裝甲及飛行載具損失比預期的還大。

烏克蘭軍方擁有多種防空武器，包括紅外線導引飛彈、雷達導引飛彈以及高射砲，近期多國也提供烏克蘭刺針（Stinger）防空飛彈。美國國防官員認為，包括戰機在內的烏克蘭防空系統仍有效運作，並持續在烏克蘭空域與俄國軍機交戰，並阻止俄國軍機持續入侵。

另外，美國官員認為，俄羅斯先前可能預計會迅速取勝，忽略了較為長遠的補給計劃，要為龐大的俄軍提供彈藥及燃料補給，難度很高，目前俄軍補給線是個明顯漏洞。

北約官員提到，俄軍缺乏柴油，進軍速度太慢，士氣上也很明顯地出現問題，「他們的入侵時程表已遠遠落後，對他們來說事情已經失控了，每一天都非常痛苦」。

美方先前擔心靠近俄烏邊境的哈爾科夫可能在入侵首日就會被佔領，但截至目前為止，哈爾科夫尚未落入俄軍手中。圖為在哈爾科夫被擊毀的俄軍戰車，砲塔已整個炸飛。（路透）

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