溫哥華不同族裔千人上街頭 抗議俄羅斯入侵烏克蘭

溫哥華有上千人抗議俄羅斯入侵烏克蘭，隊伍中看得到中華民國國旗。（推特照片）

2022/02/27 09:18

〔本報駐加特約記者張伶銖/溫哥華26日報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭的野蠻舉動在全世界各地引發抗議浪潮。在溫哥華，有上千名來自不同族裔的人士在市中心抗議聲援烏克蘭人民，共同抵禦俄羅斯的侵略行為。

抗議人士揮舞黃藍顏色的烏克蘭國旗，隊伍中也見到手持中華民國國旗的台灣移民，也有人舉著香港時代革命的旗幟，可看出這場支持烏克蘭人民的示威活動，已集結了所有愛好民主和平的人們。

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加拿大有為數眾多的烏克蘭人，在2016年的人口普查時，來自烏克蘭的移民或是移民後代已有136萬人，俄羅斯移民及移民後代只有62萬人，不到烏克蘭人一半。

加拿大聯邦政府也已隨時準備人道幫助烏克蘭難民，並將優先處理烏克蘭人的移民申請。

加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）接受CTV訪問時說，加拿大在波蘭有大約150名加拿大武裝部隊成員待命，隨時準備為這些難民提供人道主義援助。

她還表示，烏克蘭難民到加拿大境內的方式有多種不同選擇，但首要任務是確保他們有安全的渠道，能夠離開烏克蘭。

加拿大政府正優先處理烏克蘭人的移民申請，並已開通一條專用的電話線，給任何人詢問與烏克蘭移民有關問題。

溫哥華抗議人士在冬奧廣場Jack Poole Plaza集結。（讀者Sylvia Chen攝）

上千名溫哥華群眾上街頭抗議，不少拿著黃藍烏克蘭國旗。（記者張伶銖攝）

溫哥華市中心的布勒橋（Burrard Bridge ） 打上代表烏克蘭國旗的黃藍光影。（推特）

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