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    印度醫院氧氣機故障起火 祝融吞噬病房10新生兒不幸罹難

    印度北方邦一間醫院發生火災，家屬抱著受傷嬰兒前往急診室。（美聯社）

    印度北方邦一間醫院發生火災，家屬抱著受傷嬰兒前往急診室。（美聯社）

    2024/11/17 11:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度北部一家醫院的氧氣機發生故障，導致新生兒病房陷入火海，10名新生兒不幸死亡、17名嬰兒情況危急。

    綜合外媒報導，印度北方邦（Uttar Pradesh）詹西（Jhansi）政府證實，馬哈拉尼拉克西米拜醫學院（Maharani Laxmibai Medical College）15日晚間發生火災，嬰兒加護病房內一台氧氣機疑似電線短路起火，然而病房內的滅火器早已過期，火災警報器也未響起，徹底延誤疏散時間，甚至發生踩踏事件。

    北方邦副首席部長帕塔克（Brajesh Pathak）指出，當時病房內共有49名嬰兒，救援人員順利救出38名嬰兒，其中17名仍在其他醫院急救。這起意外共造成10名剛出生的嬰兒燒傷窒息而死，目前當局已確認7具遺體的身分，剩下3具仍在釐清當中。

    北方邦首席部長阿迪提亞納特（Yogi Adityanath）下令展開調查，並宣布提供賠償金，每名遇難嬰兒的家屬可得50萬盧比（約新台幣19萬元），受傷兒童家屬的賠償金則為5萬盧比（約新台幣1.9萬元）。

    新生兒加護病房現場焦黑一片。（路透）

    新生兒加護病房現場焦黑一片。（路透）

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