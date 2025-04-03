貴賓犬咬傷鄰居 在韓生活16年外國人申請歸化失敗

一名在南韓生活16年的外籍人士，因所養的寵物犬咬傷鄰居而遭判罰款，不料連帶影響他申請歸化。示意圖。（路透）

2025/04/03 16:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》3日報導，南韓一名外籍人士A某在當地生活16年，還與韓籍配偶育有小孩，但因飼養的貴賓犬咬傷鄰居，遭罰100萬韓圜（約2萬4770台幣），進而導致申請歸化遭到拒絕。

據報導，A某在2009年入境南韓，與南韓籍配偶育有一名子女，持永久居住（F-5）簽證居留，並向法務部申請歸化許可。但在歸化審查期間，A某的中小型貴賓犬在大門敞開的情況下跑出屋外，在公寓走廊咬傷正在等電梯的鄰居，導致對方接受為期14天的治療。

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A某被因過失致傷罪處以100萬韓圜罰款，他的寵物犬是體重約9公斤的中小型犬，雖不屬於《動物保護法》所界定的烈性犬，但依據相關規定，在共同住宅內部的公共空間應限制寵物犬移動，此行為被認定違反相關規定。

法務部表示，雖然A某在居住時間、婚姻真實性、謀生能力、基本素養等一般條件均符合歸化要求，但因被判罰款日起尚未滿5年，且不足以認定其品行端正，因此決定不予歸化。

對此，A某主張，事故並非故意行為，因該事件被拒絕歸化屬過度處罰。

然而，南韓中央行政審判委員會並未採納他的主張，指歸化許可並非僅是賦予居留資格，而是授予作為大韓民國國民法律地位的行為，飼養的寵物犬曾咬傷他人致傷，並因此被判處過失致傷罪罰款，這種行為無法被看作不應受譴責的輕微過失。

該委員會另指出，A某若今後符合相關條件，可再申請歸化，故駁回此次申請。

委員長曹小永表示，在養寵物人口持續增加的背景下，此次判決可加強人們對管理寵物安全重要性的意識，並讓大家看到，南韓政府只對認同社會責任感、具有成熟公民意識的外國人才會授予國籍。

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