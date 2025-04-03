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    不可以色色！傳美全面禁止駐中官員與中國人談戀愛或發生關係

    傳美國政府下令禁止駐中國政府人員、其家人和擁有安全許可的承包商與中國公民發生任何戀愛或性關係。（美聯社）

    傳美國政府下令禁止駐中國政府人員、其家人和擁有安全許可的承包商與中國公民發生任何戀愛或性關係。（美聯社）

    2025/04/03 16:28

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導傳美國政府下令，禁止駐中國政府人員、其家人和擁有安全許可的承包商與中國公民發生任何戀愛或性關係。

    據《美聯社》報導，4名直接了解此事的人士透露，美國政府下令，禁止駐中國政府人員、其家人和擁有安全許可的承包商與中國公民發生任何戀愛或性關係，這項禁令是由美國前駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）在1月離任前所下達的。

    報導指出，美國外交官與當地人士交往或結婚的例子並不罕見，儘管美國某些部門已對這類戀愛關係有嚴格規範，但這次下達全面「禁止交往」（non-fraternization）政策是自冷戰結束以來前所未見的；目前無法判定這項禁令如何定義「戀愛或發生性關係」。

    這項政策涵蓋美國在中國的使領館，包括駐北京大使館和駐廣州、上海、瀋陽、武漢的總領事館，也涵蓋美國駐香港總領事館，不過禁令不適用於美國派駐在中國以外地區的官員。

    在禁令實施前已存在的戀愛關係，可申請豁免，但申請若被駁回，這些官員就必須選擇結束關係或離職，違規者將被下令立即離開中國。

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