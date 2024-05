生前坐牢1300次！全球「被捕次數最多男子」逝世 享壽74歲

2024/05/26 14:14

〔即時新聞/綜合報導〕住在美國肯塔基州的一名老翁厄爾(Henry Earl),一生中曾被警方逮捕高達1300次、待在監獄累計多達6000多天,而被譽為「世上被捕次數最多」的男子。不過最新消息指出,這名傳奇老翁已在上週末去世,享壽74歲。

綜合外媒報導,厄爾充滿傳奇與爭議的反覆被捕坐牢經歷,與他年輕時生活陷入困境有關。厄爾在18歲失去養母後,開始養成長期酗酒的壞習慣,並在1969年,他因為酒醉後至汽車旅館上班而遭開除;1970年7月,20歲的厄爾因非法持有武器,首次被警方逮捕,從此後數十年間,他成為警局拘留所和當地監獄的常客。

報導指出,自肯塔基州地方政府開始使用數位化,記錄當地各嫌犯的犯案紀錄後,顯示厄爾已被警方逮捕了1300多次;另據《確鑿證據》的報導則聲稱,厄爾被捕超過1500次,並在監獄裡度過了6000多天。此外,由於他的違法行為次數太多,曾被電視節目《吉米夜現場》(Jimmy Kimmel Live)邀請,但他因坐牢無法親自出席。

根據紀錄顯示,厄爾最後一次被捕是在2017年4月,當時他因犯下在公共場所酒醉,而被關進監獄。最後一次被捕後後,年老的厄爾被送往文頓醫療與康復機構(Owenton Healthcare and Rehabilitation Facility)度過晚年,直到上週末去世為止,院方已在當地時間5月23日將其葬於歐文頓公墓(Owenton Cemetery)。

儘管厄爾一生之中,因頻繁違法而成為警局的「常客」,但他卻在當地受到了不少人的喜愛。天主教行動中心的創始人拉姆齊(Ginny Ramsey)描述,厄爾是一個有魅力、富有幽默感且內心自由的人,「如果你真的認識厄爾,你將無法不愛上他。我想我們永遠都不會忘記可愛的厄爾。」

