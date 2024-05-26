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生前坐牢1300次！全球「被捕次數最多男子」逝世 享壽74歲

住在美國肯塔基州的老翁厄爾（Henry Earl），一生中曾被警方逮捕高達1300次、待在監獄累計多達6000多天，而被譽為「世上被捕次數最多」的男子。（圖擷取自@MarioNawfal 社群平台「X」，本報合成）

住在美國肯塔基州的老翁厄爾（Henry Earl），一生中曾被警方逮捕高達1300次、待在監獄累計多達6000多天，而被譽為「世上被捕次數最多」的男子。（圖擷取自@MarioNawfal 社群平台「X」，本報合成）

2024/05/26 14:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕住在美國肯塔基州的一名老翁厄爾（Henry Earl），一生中曾被警方逮捕高達1300次、待在監獄累計多達6000多天，而被譽為「世上被捕次數最多」的男子。不過最新消息指出，這名傳奇老翁已在上週末去世，享壽74歲。

綜合外媒報導，厄爾充滿傳奇與爭議的反覆被捕坐牢經歷，與他年輕時生活陷入困境有關。厄爾在18歲失去養母後，開始養成長期酗酒的壞習慣，並在1969年，他因為酒醉後至汽車旅館上班而遭開除；1970年7月，20歲的厄爾因非法持有武器，首次被警方逮捕，從此後數十年間，他成為警局拘留所和當地監獄的常客。

報導指出，自肯塔基州地方政府開始使用數位化，記錄當地各嫌犯的犯案紀錄後，顯示厄爾已被警方逮捕了1300多次；另據《確鑿證據》的報導則聲稱，厄爾被捕超過1500次，並在監獄裡度過了6000多天。此外，由於他的違法行為次數太多，曾被電視節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）邀請，但他因坐牢無法親自出席。

根據紀錄顯示，厄爾最後一次被捕是在2017年4月，當時他因犯下在公共場所酒醉，而被關進監獄。最後一次被捕後後，年老的厄爾被送往文頓醫療與康復機構（Owenton Healthcare and Rehabilitation Facility）度過晚年，直到上週末去世為止，院方已在當地時間5月23日將其葬於歐文頓公墓（Owenton Cemetery）。

儘管厄爾一生之中，因頻繁違法而成為警局的「常客」，但他卻在當地受到了不少人的喜愛。天主教行動中心的創始人拉姆齊（Ginny Ramsey）描述，厄爾是一個有魅力、富有幽默感且內心自由的人，「如果你真的認識厄爾，你將無法不愛上他。我想我們永遠都不會忘記可愛的厄爾。」

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