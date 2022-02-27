中國學者聯名反對俄羅斯侵烏 遭五毛圍剿舉報後刪文

對俄羅斯突然大舉攻打烏克蘭，國際間紛紛對俄羅斯發聲譴責或進行制裁，近日也陸續有國際組織、學者、運動員對俄羅斯進行抵制。圖為示意圖。（法新社）

2022/02/27 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕針對俄羅斯侵略烏克蘭，有數名中國學者聯署發文反對，不料此舉竟遭大批中國「五毛」網軍圍剿舉報，導致這份反俄倡議出現不到兩小時就遭刪除。對此PTT網友表示「俄國學者都聯名反對俄羅斯入侵烏克蘭，中國學者被批XD」、「中國人就是這樣去蕪存菁的，良知藏太深，有一天就消失了」。

「江門直言」為南京大學教授孫江的微信公眾號，他26日透過「江門直言」發布「俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度」一文，內容批評俄羅斯身為一個聯合國常任理事國、擁有核武器的大國，竟然對弱小的兄弟之邦大打出手，包含北京大學教授王立新、香港大學教授徐國琦、北京清華大學教授仲偉民、復旦大學教授陳雁等知名歷史學者也一同倡議，強烈反對俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動，強烈呼籲俄羅斯政府和普廷總統停止戰爭，用談判解決糾紛。

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不過這篇倡議隨即在微博、微信遭到大批「五毛」圍剿，痛批這些學者「違背國家立場」、「教育界恥辱」、「五鼠鬧中華」，還有網友稱已向有關當局舉報。後續「江門直言」清空所有文章，並將孫江的名字的隱去。

針對這則新聞，PTT網友在討論時紛紛表示「烏克蘭人民看清楚啊這才是中國的本性」、「希望這五位學者都能夠平安無事，在中國要表達不同意見真的很有勇氣」、「有良知的中國人，我們懷念他們」、「Day 3 發表這樣的看法已經算慢了，China國內部還能加以圍剿，在烏China人被針對真的不冤啊。」、「烏克蘭給支那軍事跟糧食，再被背叛，希望他們別再親中」、「我們懷念他們QAQ，連發表和平反戰宣言都不行...」。

事實上，針對俄羅斯突然大舉攻打烏克蘭，國際間紛紛對俄羅斯發聲譴責或進行制裁，近日也陸續有國際組織、學者、運動員對俄羅斯進行抵制，就連俄羅斯的科學家及人民也對俄羅斯總統普廷開戰表示反彈。

有中國學者發布「俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度」一文，內容批評俄羅斯入侵烏克蘭，強烈呼籲俄羅斯政府和普廷總統停止戰爭，用談判解決糾紛。（圖擷自網路）

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