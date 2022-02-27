為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國學者聯名反對俄羅斯侵烏 遭五毛圍剿舉報後刪文

    對俄羅斯突然大舉攻打烏克蘭，國際間紛紛對俄羅斯發聲譴責或進行制裁，近日也陸續有國際組織、學者、運動員對俄羅斯進行抵制。圖為示意圖。（法新社）

    對俄羅斯突然大舉攻打烏克蘭，國際間紛紛對俄羅斯發聲譴責或進行制裁，近日也陸續有國際組織、學者、運動員對俄羅斯進行抵制。圖為示意圖。（法新社）

    2022/02/27 09:44

    〔即時新聞／綜合報導〕針對俄羅斯侵略烏克蘭，有數名中國學者聯署發文反對，不料此舉竟遭大批中國「五毛」網軍圍剿舉報，導致這份反俄倡議出現不到兩小時就遭刪除。對此PTT網友表示「俄國學者都聯名反對俄羅斯入侵烏克蘭，中國學者被批XD」、「中國人就是這樣去蕪存菁的，良知藏太深，有一天就消失了」。

    「江門直言」為南京大學教授孫江的微信公眾號，他26日透過「江門直言」發布「俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度」一文，內容批評俄羅斯身為一個聯合國常任理事國、擁有核武器的大國，竟然對弱小的兄弟之邦大打出手，包含北京大學教授王立新、香港大學教授徐國琦、北京清華大學教授仲偉民、復旦大學教授陳雁等知名歷史學者也一同倡議，強烈反對俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動，強烈呼籲俄羅斯政府和普廷總統停止戰爭，用談判解決糾紛。

    不過這篇倡議隨即在微博、微信遭到大批「五毛」圍剿，痛批這些學者「違背國家立場」、「教育界恥辱」、「五鼠鬧中華」，還有網友稱已向有關當局舉報。後續「江門直言」清空所有文章，並將孫江的名字的隱去。

    針對這則新聞，PTT網友在討論時紛紛表示「烏克蘭人民看清楚啊這才是中國的本性」、「希望這五位學者都能夠平安無事，在中國要表達不同意見真的很有勇氣」、「有良知的中國人，我們懷念他們」、「Day 3 發表這樣的看法已經算慢了，China國內部還能加以圍剿，在烏China人被針對真的不冤啊。」、「烏克蘭給支那軍事跟糧食，再被背叛，希望他們別再親中」、「我們懷念他們QAQ，連發表和平反戰宣言都不行...」。

    事實上，針對俄羅斯突然大舉攻打烏克蘭，國際間紛紛對俄羅斯發聲譴責或進行制裁，近日也陸續有國際組織、學者、運動員對俄羅斯進行抵制，就連俄羅斯的科學家及人民也對俄羅斯總統普廷開戰表示反彈。

    有中國學者發布「俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度」一文，內容批評俄羅斯入侵烏克蘭，強烈呼籲俄羅斯政府和普廷總統停止戰爭，用談判解決糾紛。（圖擷自網路）

    有中國學者發布「俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度」一文，內容批評俄羅斯入侵烏克蘭，強烈呼籲俄羅斯政府和普廷總統停止戰爭，用談判解決糾紛。（圖擷自網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美麻省理工宣布 和俄羅斯中止高科技研究合作夥伴關係
    2022/02/27 09:26

    美麻省理工宣布 和俄羅斯中止高科技研究合作夥伴關係
    俄烏開戰 標普將俄羅斯信評下修至「垃圾」級
    2022/02/27 09:01

    俄烏開戰 標普將俄羅斯信評下修至「垃圾」級

    台中哪區成自住客新選擇？
    俄烏戰爭拜登為何不出兵？作家分析一石三鳥：別急著罵美國
    2022/02/27 08:41

    俄烏戰爭拜登為何不出兵？作家分析一石三鳥：別急著罵美國
    烏克蘭兒童癌症醫院遭俄軍轟炸？《紐時》稱消息有誤
    2022/02/27 07:57

    烏克蘭兒童癌症醫院遭俄軍轟炸？《紐時》稱消息有誤

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    不攻擊烏克蘭民用設施？CNN打臉：俄軍多次襲擊人口稠密區
    2022/02/26 19:40

    不攻擊烏克蘭民用設施？CNN打臉：俄軍多次襲擊人口稠密區
    兩面手法？普廷稱願和烏克蘭談判 竟煽動烏軍倒戈
    2022/02/26 05:39

    兩面手法？普廷稱願和烏克蘭談判 竟煽動烏軍倒戈
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播