為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小年夜恐有寒流撲台！ 北台灣除夕低溫下探9度

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/01/22 18:30

    〔記者林志怡／台北報導〕本週末即將迎來農曆春節，中央氣象署指出，明起因東北風增強，北台灣氣溫略有下降，但其他地區較不受影響，小年夜起則有強烈大陸冷氣團或寒流影響，全台各地明顯降溫，最低溫預計發生在除夕或初一清晨，屆時北台灣低溫僅9至11度，其他地區約12至14度。

    中央氣象署預報員葉致均說明，明天台灣東北方有低壓生成，台灣周邊風場轉為東北風，加上華南雲系影響，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地則有零星降雨發生，但因冷空氣尚未直接影響台灣，僅北部地區白天氣溫些微下降，約19至20度，其他地區沒有明顯影響。

    葉致均指出，週六、週日因迎風面水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨較持續，且有局部較大雨勢發生機會，其他北部、花東地區、各地山區還是會有降雨，且北台灣白天氣溫將進一步下降至17至18度。

    葉致均說，小年夜起，將有一波更強的冷空氣持續影響台灣至初一清晨，預估強度可達強烈大陸冷氣團或寒流，全台各地將明顯降溫，且最低溫預計發生在除夕、初一清晨，北台灣低溫僅9至11度，其他地區約12至14度，且北部、中南部山區有雨，除夕、初一因水氣逐漸減少，各地轉為晴到多雲天氣。

    今（22日）低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

    今（22日）低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播