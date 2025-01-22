小年夜恐有寒流撲台！ 北台灣除夕低溫下探9度

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/01/22 18:30

〔記者林志怡／台北報導〕本週末即將迎來農曆春節，中央氣象署指出，明起因東北風增強，北台灣氣溫略有下降，但其他地區較不受影響，小年夜起則有強烈大陸冷氣團或寒流影響，全台各地明顯降溫，最低溫預計發生在除夕或初一清晨，屆時北台灣低溫僅9至11度，其他地區約12至14度。

中央氣象署預報員葉致均說明，明天台灣東北方有低壓生成，台灣周邊風場轉為東北風，加上華南雲系影響，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地則有零星降雨發生，但因冷空氣尚未直接影響台灣，僅北部地區白天氣溫些微下降，約19至20度，其他地區沒有明顯影響。

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葉致均指出，週六、週日因迎風面水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨較持續，且有局部較大雨勢發生機會，其他北部、花東地區、各地山區還是會有降雨，且北台灣白天氣溫將進一步下降至17至18度。

葉致均說，小年夜起，將有一波更強的冷空氣持續影響台灣至初一清晨，預估強度可達強烈大陸冷氣團或寒流，全台各地將明顯降溫，且最低溫預計發生在除夕、初一清晨，北台灣低溫僅9至11度，其他地區約12至14度，且北部、中南部山區有雨，除夕、初一因水氣逐漸減少，各地轉為晴到多雲天氣。

今（22日）低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

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