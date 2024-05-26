氣候變遷加劇空中亂流 神鷹指點人類迷津

安地斯神鷹雖身軀龐大，卻擅於借風使力，翱翔天際。（路透資料照）

2024/05/26 14:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕5月22日，一架新加坡航空由倫敦飛往新加坡的航班遭遇嚴重亂流，造成 31 人受傷，1 人死亡，再次引發人們對空中亂流的擔憂。近年來，全球氣候變遷加劇，導致極端天氣事件頻繁發生，而空中亂流也成為航空安全的一大隱憂。鳥類如何因應空中亂流？一項最研究或能為航空安全提供新思路。

英國廣播公司（BBC）報導，科學家一直在尋找更精準的亂流預測方法，以降低航空安全風險。傳統的預測方法主要依靠氣象雷達，但這種方法無法預測所有類型的亂流，特別是難以被雷達偵測到的「晴空亂流」。晴空亂流通常發生在高空，飛機在看似平靜的藍天中飛行時，可能突然遭遇晴空亂流，造成飛機劇烈顛簸。

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研究表明，氣候變遷正在加劇晴空亂流的發生。英國雷丁大學（University of Reading）大氣科學家威廉斯（Paul Williams）指出，氣候變遷導致暖空氣和冷空氣之間的溫差加大，這使得高空噴射氣流變得不穩定，更容易產生亂流。

面對日益嚴重的空中亂流，科學家們正在探索新的預測方法，其中一個重要方向就是利用鳥類的研究數據。鳥類在飛行過程中會不斷調整飛行軌跡，以因應風向和風速的變化，牠們對於亂流的感知和應對能力遠超人類。

英國斯旺西大學（Swansea University）的雪佩德（Emily Shepard）和她的團隊，透過研究信鴿和安地斯神鷹等鳥類的飛行軌跡，發現這些鳥類可以利用熱氣流和風力，在極度不穩定的環境中保持飛行控制，並能夠有效地避開亂流。

安地斯神鷹（Andean condor，學名：Vultur gryphus）又名康多兀鷲、安地斯禿鷹、南美神鷹、安地斯神鷲等，主要分布在安地斯山脈、南美洲西部鄰近太平洋的沿岸，是西半球體型最大的飛行鳥類，體重可達 15 公斤，翼展可達 3 公尺；牠們雖然身軀龐大，卻擅於借風使力。科學家曾利用飛行記錄器發現一隻超強安地斯神鷹，在空中飛了 5 小時卻完全沒拍翅膀，純粹搭著氣流飛行將近 172 公里。

研究人員認為，透過分析鳥類的飛行數據，可以建立更精準的亂流預測模型，並應用於飛機設計和航線規劃，進一步提升航空安全。此外，鳥類的研究數據也可能有助於無人機等飛行器的開發。隨著城市化進程不斷加速，城市環境中的空中亂流也越來越頻繁，這對無人機的飛行安全提出了新的挑戰。

雪佩德表示，城市環境中存在許多障礙物，會擾亂氣流，產生亂流，而鳥類的飛行經驗可以為無人機設計提供參考，幫助無人機在城市環境中安全飛行。

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