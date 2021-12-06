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    疑不滿前參院領袖杜爾生前挺川普 美媒主播酸言酸語被譙爆

    2018年1月18日，杜爾（右）獲頒被列為美國最高的平民榮譽的「國會金質獎章」，與前總統川普（中）一起出席頒獎典禮。（美聯社資料照）

    2018年1月18日，杜爾（右）獲頒被列為美國最高的平民榮譽的「國會金質獎章」，與前總統川普（中）一起出席頒獎典禮。（美聯社資料照）

    2021/12/06 17:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨前參院領袖、曾競選總統的杜爾（Bob Dole）5日晨於睡夢中去世，享耆壽98，消息傳出，兩黨達官顯要、前軍方高層均表哀悼之意，推崇杜爾一生為國奉獻。不過，美國全國廣播公司所屬、立場左傾的MSNBC有線新聞台主播哈桑（Mehdi Hasan），疑因不滿杜爾生前支持前總統川普，在推特以輕浮口吻轉發杜爾死訊，引發眾怒。

    杜爾二戰期間加入美國陸軍，在義大利戰場上受重傷，此後右手和右臂失去了功能，在他的倡議下，1990年時任美國總統的老布希簽署了美國身障人士法案，確保身障人士的各項權益，他任職國會36年間與民主黨折衝妥協，立法建樹良多，被譽為是「真正的美國英雄」。

    《紐約時報》在一條宣布杜爾去世的推文中，強調了他在軍事和公共服務的奉獻，但哈桑轉發這條推文時，冷冷說道：「杜爾曾2次為川普背書並投票支持他，最近在7月間還自稱『川粉』（Trumper），但他已經去世了。」

    哈桑冷血態度受到不分黨派的各方人士圍剿，《福斯新聞》形容他的言詞是對二戰英雄「令人作噁的不敬」；《紐約郵報》社論版編輯艾哈邁里（Sohrab Ahmari）說，哈桑曾說過非穆斯林人士就像動物，他再次在推特秀下限。

    前民主黨國會候選人黑爾（Christopher Hale）回擊哈桑說：「杜爾在第二次世界大戰中戰鬥並肢體癱瘓，讓電視專家可以在他剛去世、屍骨未寒之際，自由地抨擊他。」

    前總統川普則在哀悼聲明中指出，杜爾是美國二戰英雄，真心愛國；為偉大的堪薩斯州服務有成，共和黨因為他的服務而更強大；全國都為他過世而哀悼，禱告與杜爾遺孀、一家人同在。

    美國MSNBC主播哈桑對杜爾之死酸言酸語，引發眾怒。（推特擷圖）

    美國MSNBC主播哈桑對杜爾之死酸言酸語，引發眾怒。（推特擷圖）

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