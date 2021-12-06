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    美前參議員杜爾辭世 外交部哀悼致意

    前美國聯邦參議員杜爾病逝，享壽98歲。（路透）

    前美國聯邦參議員杜爾病逝，享壽98歲。（路透）

    2021/12/06 14:02

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前聯邦參議員杜爾（Bob Dole）於美東時間12月5日辭世，享壽98歲。外交部今天表示，對此深表哀悼，已指示駐美代表處向杜爾前參議員的家屬表達我國政府及人民的弔念與誠摯慰問。

    杜爾代表堪薩斯州擔任聯邦國會議員長達35年，杜爾曾在1996年代表共和黨角逐總統大位，但敗給民主黨提名的柯林頓（Bill Clinton）。1976年杜爾也曾獲提名副總統候選人，與福特（Gerald Ford）搭檔角逐入主白宮，卻敗給民主黨的卡特（Jimmy Carter）與孟代爾（Walter Mondale）的組合。

    美國總統拜登（Joe Biden）5日聽聞噩耗後，親自致電杜爾遺孀伊麗莎白．杜爾（Elizabeth Dole）慰問，並發出聲明哀悼。聲明指出，杜爾「是戰爭英雄，也是最偉大一代中最偉大的一位」。

    外交部今天表示，杜爾前參議員也是我國的重要友人，在1979年《台灣關係法》立法過程中扮演重要角色，長期支持深化台美友好關係。外交部對杜爾前參議員的逝世深表惋惜與哀悼，也對他畢生貢獻表達崇高敬意與謝意。

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