為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    策劃水門案以助尼克森 前FBI探員李迪辭世

    協助策劃於1972年闖入水門大廈民主黨辦公室的前聯邦調查局（FBI）探員李迪（G. Gordon Liddy）今天辭世，享壽90歲。（美聯社）

    協助策劃於1972年闖入水門大廈民主黨辦公室的前聯邦調查局（FBI）探員李迪（G. Gordon Liddy）今天辭世，享壽90歲。（美聯社）

    2021/03/31 16:59

    〔中央社〕美國媒體報導，協助策劃於1972年闖入水門大廈民主黨辦公室的前聯邦調查局（FBI）探員李迪（G. Gordon Liddy）今天辭世，享壽90歲。這起醜聞導致當時總統尼克森黯然下台。

    法新社報導，李迪在尼克森（Richard Nixon）競選連任期間，策劃兩起闖入民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）辦公室的行動。

    在首次行動中，李迪負責監督人手在民主黨辦公室內裝設竊聽器，以助尼克森陣營了解對手麥高文（George McGovern）的計畫。數週後，李迪再度派遣人馬回到辦公室，然而當場落網、形跡敗露。

    李迪以竊盜、竊聽與共謀罪遭到起訴，被判處6至20年徒刑，但在民主黨籍總統卡特（Jimmy Carter）減刑下，只服刑52個月便出獄。尼克森因水門案下台後，由副總統福特（Gerald Ford）繼任總統一職，但他在之後的大選敗給卡特。

    李迪出獄後，撰寫數本驚悚小說和寫實文學，其中包括他對水門案的自述和入獄經歷；他後來也是廣播談話節目的常客，甚至曾在警匪電視影集「邁阿密風雲」（Miami Vice）中客串。

    李迪的兒子告訴「紐約時報」，李迪在位於維吉尼亞州的女兒家中過世。家屬說，李迪死因無關2019冠狀病毒疾病（COVID-19），他生前飽受巴金森氏症所苦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    法操》《芝加哥七人案：驚世審判》：我從來沒有想過，會因為我的思想受到審判。
    2021/03/09 12:52

    法操》《芝加哥七人案：驚世審判》：我從來沒有想過，會因為我的思想受到審判。
    爆料共和黨21參議員看扁川普 水門案記者被轟造謠
    2020/11/25 05:30

    爆料共和黨21參議員看扁川普 水門案記者被轟造謠

    「錢」進美國科技股
    淡化武肺警訊？ 川普：不想民眾恐慌
    2020/09/11 05:30

    淡化武肺警訊？ 川普：不想民眾恐慌
    最新錄音曝光！雷根痛罵棄台挺中的國家是「猴子」
    2019/08/01 10:09

    最新錄音曝光！雷根痛罵棄台挺中的國家是「猴子」

    月付2萬5 入住青埔水岸公園宅
    國際今日熱門
    長賜輪脫困幕後英雄！蘇伊士運河「怪手司機們」現身
    2021/03/30 18:10

    長賜輪脫困幕後英雄！蘇伊士運河「怪手司機們」現身 影片

    被饒舌歌手推爭議「撒旦鞋」波及 Nike怒提告要求禁售
    2021/03/30 18:18

    被饒舌歌手推爭議「撒旦鞋」波及 Nike怒提告要求禁售

    曝美兵推中國侵台數據 前五角大廈高官：「紅隊」常獲勝
    2021/03/30 18:53

    曝美兵推中國侵台數據 前五角大廈高官：「紅隊」常獲勝

    抵制H&M是中國政府策動？ 外媒提問惹怒華春瑩
    2021/03/30 22:51

    抵制H&M是中國政府策動？ 外媒提問惹怒華春瑩

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播