最新錄音曝光！雷根痛罵棄台挺中的國家是「猴子」

2019-08-01 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體最新揭露，1971年台灣退出聯合國後，時任加州州長的雷根（Ronald Reagan）致電時任美國總統的尼克森（Richard Nixon），雷根痛批支持中國取代台灣的非洲國家代表是「猴子」。

《大西洋》雜誌 （The Atlantic）報導，這段雷根與尼克森的錄音檔，由尼克森圖書館（Richard Nixon Presidential Library）前館長那夫塔利（Tim Naftali）所發現。這段錄音的時間是在1971年10月份，中國取代台灣在聯合國席位的第二天，雷根致電尼克森，痛批坦尚尼亞駐聯合國代表團，在聯合國大會後如何跳舞慶祝。

雷根痛批支持中國取代台灣的非洲國家代表，雷根在電話裡向尼克森說，「我告訴你，昨晚在電視裡看到的那件事。看到那些來自非洲國家的猴子，該死的，他們穿著鞋子還是讓人不舒服。」尼克森聽完後大笑。

報導提到，1971年，當聯合國大會投票通過中國取代台灣席位時，坦尚尼亞駐聯合國代表團開始在大會上跳舞。雷根一向強力支持台灣，他得知此事後被激怒，他當天就打電話給尼克森，但由於尼克森已就寢，隔天上午再次致電，也就是此錄音檔的內容。

這份錄音檔由那夫塔利所發現，2000年首次公開時，國家檔案館為保護雷根的隱私，扣留了這段敏感錄音片段。2004年雷根去世後，國家檔案館持續對這段錄音檔進行審查，那夫塔利最後取得錄音檔，上月30日發表在《大西洋》雜誌上。

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