淡化武肺警訊？ 川普：不想民眾恐慌

圖為下週即將上市的新書「憤怒」的封面。書中踢爆美國總統川普早在一月份的簡報會上就得知新冠病毒會致命，但卻刻意淡化其嚴重性。（歐新社）

2020/09/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕揭發美國政壇知名醜聞水門案的華盛頓郵報知名記者伍華德（Bob Woodward），在預定十五日發行的新書「憤怒（Rage，暫譯）」中爆料，川普總統早在一月份就得知武漢肺炎的致命性，但卻以不想製造恐慌為由刻意淡化其嚴重性。川普九日坦承確有此事，但強調他是不想製造恐慌。

一月底知武肺致命性

伍華德在書中踢爆，武漢封城五天後的一月二十八日，國家安全顧問歐布萊恩在白宮的疫情簡報中表示，武肺將成為川普在總統任內所面臨的最大國安威脅，「這會是你面對的最難搞的事」；副國安顧問博明（Matthew Pottinger）也認同說，他透過中國人脈得知，全球顯然面臨等同於一九一八年西班牙流感造成五千萬人死亡的衛生緊急事件。十天後的二月七日，川普致電伍華德，指稱武肺疫情遠比他公開發言時所說的還要嚴峻，「它（武肺）還比嚴重流感更致命」。

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但川普同一時間的對外公開發言，仍堅稱武肺並不比季節性流感嚴重、病毒很快就會消失，以及一切都在政府掌控之中。但隨著美國疫情加劇，川普在數週後終於改口，坦承武肺不是普通流感，以及新冠病毒能透過空氣傳染。三月十九日，伍華德在訪問中詢問川普：「為何改變對新冠病毒嚴重性的看法？」川普直言：「我老實跟你說，我之前就是想要淡化，現在還是想要淡化，因為我不想製造恐慌。」

川普九日午後被媒體詢及此事，並未怒駁伍華德的說法，而是企圖解釋；川普說，他是幫美國加油的啦啦隊員，熱愛美國，不願民眾被嚇壞與製造恐慌，「如你所言，我當然不想把美國或全世界搞瘋。」

拜登趁機嗆川普背叛

川普對疫情的危機管理，被視為左右他能否連任的關鍵因素之一；目前並不清楚此爆料是否會影響川普選情，但民主黨對手拜登已伺機開嗆，指控川普背叛美國人，還推出最新競選廣告強調：「川普老早就知道（武肺的嚴重性）。」

美國知名資深記者伍華德（中坐者）去年十二月在白宮橢圓形辦公室採訪川普總統，右為副總統彭斯。（取自網路）

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