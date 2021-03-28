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    中國加碼報復性制裁 加國議員笑：當作榮譽勳章配戴

    莊文浩面對中國制裁，表示會將制裁認作是「榮譽勳章」。（路透）

    莊文浩面對中國制裁，表示會將制裁認作是「榮譽勳章」。（路透）

    2021/03/28 08:20

    〔即時新聞／綜合報導〕近期歐盟因新疆問題對中國進行制裁，中國對此進行反制裁，昨日更宣布追加制裁美國與加拿大共計3人士、1機構，對此加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則回應，對這些制裁行動讓人無法接受。被制裁的議員莊文浩（Michael David Chong）則表示，中國的制裁對他來說如同「榮譽勳章」。

    中國外交部27日宣布制裁美國國際宗教自由委員會主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席伯金斯（Tony Perkins）及加拿大聯邦眾議員莊文浩，同時制裁加拿大眾議院外委會國際人權小組委員會。

    杜魯道在推特指出，中國的制裁行動是對公開透明及言論自由的攻擊，而上述兩點正是民主制度的核心價值。杜魯道表示，加拿大將會和議員們一同反對這些讓人無法接受的行動，同時也將繼續和國際夥伴們捍衛全世界人權。

    根據《路透》報導，被制裁的議員莊文浩表示，他將會把制裁當作「榮譽勳章」來配戴，並強調制裁不會發生作用，因為他並沒有計畫要前往中國，莊文浩認為，這代表議員們的作為正有效地引起人們關注維吾爾族遭滅絕一事，同時呼籲杜魯道政府正式承認有關維吾爾族面臨的種族滅絕危機。

    杜魯道認為，中國的制裁行動讓人無法接受。（彭博）

    杜魯道認為，中國的制裁行動讓人無法接受。（彭博）

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