為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    前白宮副國安顧問博明：北京鎖定美企 影響華府決策

    前美國白宮副國安顧問博明（左）指出，企業將是美中競爭誰能勝出的關鍵。（美聯社檔案照）

    前美國白宮副國安顧問博明（左）指出，企業將是美中競爭誰能勝出的關鍵。（美聯社檔案照）

    2021/03/27 22:15

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕前美國白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）26日投書《華爾街日報》（WSJ），以「北京鎖定美國企業（Beijing Targets American Business）」為題警告，中國政府正全力拉攏美國企業，因為在美國和中國共產黨政府就戰略及意識型態激烈競爭之際，企業傾向將決定哪一方獲勝。

    博明指出，在拜登總統上任後數週，北京高層對美國發動混亂的資訊戰，包括演說、信函和聲明，但並非衝著美國新政府，而是瞄準美國企業。例如，中共中央政治局委員楊潔篪2月初曾向美國企業領袖和前政府官員發表視訊談話，對中國投資和貿易機會「畫大餅」，最後警告疆、港、台議題是中方「紅線」，顯然是在施壓台下的政經大老，遊說拜登政府推翻川普對中政策。

    習近平1月底也在「達沃斯經濟論壇」視訊會議上，促請歐美企業反對各國政府與中國「經濟脫鉤」的政策。習還親自致函一位德高望重的美國企業家，敦促他「積極推廣美中經濟和貿易合作」。在那之後，中方為了表明上述說法不是「建議」，而是「要求」，宣布制裁近30名現任或前任美國官員（博明亦在其中）。

    博明指出，北京的訊息很清楚：你們（企業）必須做出選擇，若企業想在中國做生意，就必須放棄美國價值，包括無視中國宗教和種族弱勢民族遭屠殺、漠視中國政府在重大承諾上食言－如國際條約保障香港「高度自治」，並且停止與秉持安全信念的官員來往，除非目的是遊說他們支持北京。

    與此同時，北京也希望全世界永遠依賴中國，藉此達到政治目的。習近平在今年的全國人民代表大會會議上表明，要讓中國在高檔產品上不再依賴已開發國家，反而要讓已開發國家在高科技產品及原料上重度依賴中國。換言之，「脫鉤」精準來說是北京的策略，只要脫鉤有利於北京。更重要的是，中共政府如今已不再隱瞞這項策略。

    博明指出，中國與澳洲的貿易往來在前幾年屢創高峰，但去年北京出於政治理由，對澳洲紅酒、牛肉和大麥進口做出限制，並透過一名不具名中國官員向澳媒放出一份中國駐澳大使館的檔案，列舉14項澳洲的「反中罪狀」，暗中對澳洲政府拋出「政治要求」，包括撤回抗衡中國影響力滲透的法案，以及要求澳媒壓下批評中國的新聞等，而這就是北京「以經逼政」的手段。

    博明強調，美國企業家向來追求簡單、有利可圖的商業關係，抗拒視美中關係為意識型態拉扯，但從拜登本月發布的「國家安全戰略暫行指南」中，將中國列為「有能力結合經濟、外交、軍事和科技力量，挑戰穩定且公開國際體制的唯一競爭對手」，可知2國領袖發布的戰略已清楚說明，意識型態競爭是無法避免的，甚至已是核心問題。因此，北京深知自己難以再影響華府政界，進而改對美國社會其他層面出手，企業則是靶心。

    博明建議，美企首先應該了解過去幾年情勢如何演變，並承認已無法改變，亦即很難同時取悅華府和北京。其次，開始分析供應鏈分散後的情形，畢竟急著把生產重心擺在專制國家本身就不是正軌。他認為，2大經濟體全面脫鉤僅是中國宣傳用語，以及美國一些危言聳聽者的說法，但有限度的脫鉤－尤其是關鍵科技領域－是可行的，也應該這麼做，企業大老必須注意這點。

    博明最後警告，美中2國都在「跑馬拉松」，只有一方能贏。假設美國不能在接下來4年內把事情做對，就會輸掉這場比賽，儘管可能要很多年後才會意識到自己早就敗下陣來。他指出，北京試圖憑藉「一人之志」取勝，而自由社會的優勢在於人類精神。然而，北京有一個看法是正確的，那就是美國企業領袖、董事會和投資者，將是決定美中誰能更上層樓的關鍵。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傅利曼：「中國製造2025」是美中奧運賽 美國一定要贏
    2021/03/26 08:16

    傅利曼：「中國製造2025」是美中奧運賽 美國一定要贏
    中國戰狼外交阿拉斯加上演 中國學者：準備第二次太平洋戰爭
    2021/03/20 02:11

    中國戰狼外交阿拉斯加上演 中國學者：準備第二次太平洋戰爭

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    不認同中國走上的道路！李顯龍：這個方向對他們不利
    2021/03/13 19:55

    不認同中國走上的道路！李顯龍：這個方向對他們不利

    捷運通車了 「泰鉅捷世匯」擁完好機能
    國際今日熱門
    BCI捲新疆棉風波 上海代表處自己跳出來：堅定支持中國
    2021/03/26 23:55

    BCI捲新疆棉風波 上海代表處自己跳出來：堅定支持中國

    哈利夫婦公開爆料英王室內幕 摩納哥王室：非常不妥！
    2021/03/26 23:26

    哈利夫婦公開爆料英王室內幕 摩納哥王室：非常不妥！

    新聞360》台灣很重要！揭美簽備忘錄「嗆中挺台」目的
    2021/03/27 11:00

    新聞360》台灣很重要！揭美簽備忘錄「嗆中挺台」目的 影片

    批中制裁評論者 英外相：中國應讓聯合國進入新疆調查
    2021/03/26 22:56

    批中制裁評論者 英外相：中國應讓聯合國進入新疆調查

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播