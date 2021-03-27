前白宮副國安顧問博明：北京鎖定美企 影響華府決策

前美國白宮副國安顧問博明（左）指出，企業將是美中競爭誰能勝出的關鍵。（美聯社檔案照）

2021/03/27 22:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕前美國白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）26日投書《華爾街日報》（WSJ），以「北京鎖定美國企業（Beijing Targets American Business）」為題警告，中國政府正全力拉攏美國企業，因為在美國和中國共產黨政府就戰略及意識型態激烈競爭之際，企業傾向將決定哪一方獲勝。

博明指出，在拜登總統上任後數週，北京高層對美國發動混亂的資訊戰，包括演說、信函和聲明，但並非衝著美國新政府，而是瞄準美國企業。例如，中共中央政治局委員楊潔篪2月初曾向美國企業領袖和前政府官員發表視訊談話，對中國投資和貿易機會「畫大餅」，最後警告疆、港、台議題是中方「紅線」，顯然是在施壓台下的政經大老，遊說拜登政府推翻川普對中政策。

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習近平1月底也在「達沃斯經濟論壇」視訊會議上，促請歐美企業反對各國政府與中國「經濟脫鉤」的政策。習還親自致函一位德高望重的美國企業家，敦促他「積極推廣美中經濟和貿易合作」。在那之後，中方為了表明上述說法不是「建議」，而是「要求」，宣布制裁近30名現任或前任美國官員（博明亦在其中）。

博明指出，北京的訊息很清楚：你們（企業）必須做出選擇，若企業想在中國做生意，就必須放棄美國價值，包括無視中國宗教和種族弱勢民族遭屠殺、漠視中國政府在重大承諾上食言－如國際條約保障香港「高度自治」，並且停止與秉持安全信念的官員來往，除非目的是遊說他們支持北京。

與此同時，北京也希望全世界永遠依賴中國，藉此達到政治目的。習近平在今年的全國人民代表大會會議上表明，要讓中國在高檔產品上不再依賴已開發國家，反而要讓已開發國家在高科技產品及原料上重度依賴中國。換言之，「脫鉤」精準來說是北京的策略，只要脫鉤有利於北京。更重要的是，中共政府如今已不再隱瞞這項策略。

博明指出，中國與澳洲的貿易往來在前幾年屢創高峰，但去年北京出於政治理由，對澳洲紅酒、牛肉和大麥進口做出限制，並透過一名不具名中國官員向澳媒放出一份中國駐澳大使館的檔案，列舉14項澳洲的「反中罪狀」，暗中對澳洲政府拋出「政治要求」，包括撤回抗衡中國影響力滲透的法案，以及要求澳媒壓下批評中國的新聞等，而這就是北京「以經逼政」的手段。

博明強調，美國企業家向來追求簡單、有利可圖的商業關係，抗拒視美中關係為意識型態拉扯，但從拜登本月發布的「國家安全戰略暫行指南」中，將中國列為「有能力結合經濟、外交、軍事和科技力量，挑戰穩定且公開國際體制的唯一競爭對手」，可知2國領袖發布的戰略已清楚說明，意識型態競爭是無法避免的，甚至已是核心問題。因此，北京深知自己難以再影響華府政界，進而改對美國社會其他層面出手，企業則是靶心。

博明建議，美企首先應該了解過去幾年情勢如何演變，並承認已無法改變，亦即很難同時取悅華府和北京。其次，開始分析供應鏈分散後的情形，畢竟急著把生產重心擺在專制國家本身就不是正軌。他認為，2大經濟體全面脫鉤僅是中國宣傳用語，以及美國一些危言聳聽者的說法，但有限度的脫鉤－尤其是關鍵科技領域－是可行的，也應該這麼做，企業大老必須注意這點。

博明最後警告，美中2國都在「跑馬拉松」，只有一方能贏。假設美國不能在接下來4年內把事情做對，就會輸掉這場比賽，儘管可能要很多年後才會意識到自己早就敗下陣來。他指出，北京試圖憑藉「一人之志」取勝，而自由社會的優勢在於人類精神。然而，北京有一個看法是正確的，那就是美國企業領袖、董事會和投資者，將是決定美中誰能更上層樓的關鍵。

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