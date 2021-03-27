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    曬FILA球鞋想討好中國人 港議員「沒穿國貨」反遭轟爆

    香港立法會議員葉劉淑儀26日在臉書曬出Burberry的經典羊毛圍巾，揚言要停買。（圖取自葉劉淑儀臉書）

    香港立法會議員葉劉淑儀26日在臉書曬出Burberry的經典羊毛圍巾，揚言要停買。（圖取自葉劉淑儀臉書）

    2021/03/27 22:53

    〔即時新聞／綜合報導〕多家國際知名品牌拒用新疆棉，被中國網友獵巫抵制，香港建制派立法會議員葉劉淑儀則PO出Burberry經典羊毛圍巾照，揚言要停買後，27日又曬自己的FILA球鞋，得意地說「我今天穿的是Fila，不是Adidas！」卻遭中國網友群起砲轟「不穿李寧（中國品牌）嗎？」、「為什麼不支持中國貨？」

    隨著新疆棉事件持續在中國延燒，許多藝人為避免被中國網友圍剿，紛紛出面與品牌切割。香港立法會議員葉劉淑儀26日也在臉書發文，表示自己平時喜愛使用Burberry的產品，但因Burberry對新疆做出無理指控，所以她無法再繼續使用Burberry的產品，直到品牌撤回指控為止。

    葉劉淑儀27日又再於臉書PO出一雙白色FILA運動鞋，表達力挺「支持新疆棉」的品牌，開心地說「我今天穿的是FILA，不是Adidas！」但此話卻遭大批中國網友批評，「早前我仍看到你穿著外國品牌，這不是太好的」、「請葉太帶頭支持國內品牌，不要再做外國奴」、「不穿李寧（中國品牌）嗎？」、「最好著李寧！」、「為什麼不支持中國貨？」。

    眼看網友批評聲浪越來越多，葉劉淑儀則趕緊留言解釋，「李寧牌在港的零售點比較少！」但網友仍不買單，繼續批評「有心要買就買得到」、「請愛用淘寶」、「在國難面前，沒有藉口」、「愛國沒有藉口 你想回大灣區嗎」、「妳身為中國人竟然崇洋媚外，在國難當前八國聯軍壓境的時候，竟然穿著洋鬼子義大利品牌Fila，都不肯穿上我國的李寧牌，安踏，361，七匹狼等品牌？」

    葉劉淑儀27日在臉書曬自己的FILA球鞋，還得意表示不是Adidas，卻遭中國網友群起砲轟「不穿李寧（中國品牌）嗎？」、「為什麼不支持中國貨？」（圖取自葉劉淑儀臉書）

    葉劉淑儀27日在臉書曬自己的FILA球鞋，還得意表示不是Adidas，卻遭中國網友群起砲轟「不穿李寧（中國品牌）嗎？」、「為什麼不支持中國貨？」（圖取自葉劉淑儀臉書）

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