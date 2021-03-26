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    華春瑩拿「黑奴照」反駁新疆強迫勞動 苗博雅一句話打臉

    苗博雅（見圖）舉例打臉，等中國也有民主制度、維吾爾人和漢人都有投票權，「再來吹牛說中共對維吾爾人好棒棒吧」。（資料照）

    苗博雅（見圖）舉例打臉，等中國也有民主制度、維吾爾人和漢人都有投票權，「再來吹牛說中共對維吾爾人好棒棒吧」。（資料照）

    2021/03/26 20:54

    〔即時新聞／綜合報導〕針對H&M等知名品牌拒用新疆棉花引發的風波，中國外交部發言人華春瑩25日力挺新疆棉，還拿出一張黑白照，宣稱是過去美國黑奴採棉的照片，批美才是「強迫勞動」。對此，北市議員苗博雅舉例打臉，等中國也有民主制度、維吾爾人和漢人都有投票權，「再來吹牛說中共對維吾爾人好棒棒吧」。

    「國際品牌宣布不用新疆棉花，強國的回擊是：你們美國也不看看自己什麼樣子，以前虐待黑奴採棉花⋯⋯（下略四萬字）。」苗博雅在臉書表示，平心而論，美國當然有族群的問題啦。但美國再怎麼糟糕，現在至少弄出了民主制度，黑人、白人有一樣的投票權，且還真的有黑人當選過總統。

    苗博雅直言，既然中國說美國很爛，那大家就用美國來當最低標準好了，「如果有一天，中國也有民主選舉制度，維吾爾人可以跟漢人一樣有投票權，可以一人一票選中國國家主席，而且還選出維吾爾人當國家主席。屆時再來吹牛說中共對維吾爾人好棒棒吧。」

    網友見狀紛紛笑說「你太老實了，小粉紅和滯台中國人會」、「可能再花五千年都不可能」、「拿自己現在跟對方幾個世代以前比笑死人了」、「標準的～有嘴說別人沒嘴說自己」。

    知名國際品牌H&M等大廠因拒絕採用新疆棉花，宣布終止與中國工廠合作，讓中國網友不滿發起抵制，中國外交部發言人華春瑩25日則駁斥新疆「強迫勞動」的說法，還拿出一張黑白照，宣稱是過去美國黑奴採棉的照片，批美才是「強迫勞動」，但有美媒發現，華春瑩拿出的「黑奴」照，其實是20世紀的美國監獄囚犯照。

    華春瑩25日駁斥新疆「強迫勞動」的說法，還拿出一張黑白照宣稱是過去美國黑奴採棉的照片。（圖擷取自微博）

    華春瑩25日駁斥新疆「強迫勞動」的說法，還拿出一張黑白照宣稱是過去美國黑奴採棉的照片。（圖擷取自微博）

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