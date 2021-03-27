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    中國網友氣炸！ 亞馬遜爆封殺「新疆棉」 相關商品全下架

    有中國網民爆料稱，美國電商龍頭亞馬遜已下架許多新疆棉產品，還要求中國商家提供棉製品「不包含新疆棉花」證明，否則所有來自中國的棉產品都可能被扣留，讓中國網友相當不滿。（路透）

    有中國網民爆料稱，美國電商龍頭亞馬遜已下架許多新疆棉產品，還要求中國商家提供棉製品「不包含新疆棉花」證明，否則所有來自中國的棉產品都可能被扣留，讓中國網友相當不滿。（路透）

    2021/03/27 19:50

    〔即時新聞／綜合報導〕H＆M和Nike等知名品牌去年發出聲明拒用新疆棉，此舉引發中國網民出現獵巫行動，紛紛點名相關品牌揚言抵制，眾多藝人急發聲明與品牌切割。有中國網民爆料稱，美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）已下架許多新疆棉產品，還要求中國商家提供棉製品「不包含新疆棉花」證明，否則所有來自中國的棉產品都可能被扣留。

    多家國際知名品牌「拒用新疆棉」過去的公告被中共共青團、中共官媒挖出，中國國內掀起抵制風潮，多名藝人及經紀公司更是紛紛跳船，和相關企業「解除合作」，或在微博上分享「我支持新疆棉」等言論，藉此表明立場。

    而中國網路上則流傳「亞馬遜疑似下架所有中國棉製品」的消息，綜合中媒報導，有中國網友在豆瓣網爆料稱，一名透過亞馬遜向美國出口棉製品的中國商家指出，亞馬遜正在要求中國的出口商，「提供可以證明他們的棉製品不包含新疆棉花的證明」。

    還有一份疑似亞馬遜發給中國出口商的文件，內容指出，由於中國有85%的棉花都來自新疆，有客人要求中國商家必須提供這類證明，否則來自中國的棉製品很可能被美國海關扣下，直到商家能證明棉花並非來自新疆才能放行。

    還有一張截圖顯示，一名疑似中國商家的業者無奈表示，他們根本無法提供這種保證出口產品不含新疆棉花的證明，最後的結果就是其所有棉製品「一律下架」了。還有另一位中國賣家稱，他們販售的50款枕頭產品剛被下架，直言產品非純棉只是含棉，而收到的郵件僅提到其產品不符合美國法律，但並未具體提到是什麼法律。

    相關消息在中國網路上鬧得沸沸揚揚，甚至「#亞馬遜#」還因此登上微博熱搜，雖然相關消息尚未獲得亞馬遜官方證實，但中國網友仍氣得大罵「抵制亞馬遜」、「禁止美國棉花輸入」、「美國想挑起中國的內部矛盾」、「中國人真的應該團結起來，振興中華，匹夫有責」、「關停中國亞馬遜」、「以後不在亞馬遜買東西了，直接美資全都撤離中國吧」。

    事實上，美國早在今年1月就以「強迫勞動」為由，宣布所有新疆的棉花、番茄都禁止進口，包括在第3國加工或製造的原纖維、服裝、紡織品，以及番茄罐頭、調味料、種子等製品。

    中國網友爆料稱，有中國商家在亞馬遜上架的新疆棉製品被下架，還被要求要提供「棉製品不包含新疆棉花」的證明，否則來自中國的棉製品很可能被美國海關扣下。（圖擷取自微博）

    中國網友爆料稱，有中國商家在亞馬遜上架的新疆棉製品被下架，還被要求要提供「棉製品不包含新疆棉花」的證明，否則來自中國的棉製品很可能被美國海關扣下。（圖擷取自微博）

    中國賣家指出，亞馬遜開始下架新疆棉的產品，並PO出一封亞馬遜郵件，內容稱「根據美國法律對含新疆產棉花或番茄的商品所做的規定，此商品已被移除」。（圖擷取自微博）

    中國賣家指出，亞馬遜開始下架新疆棉的產品，並PO出一封亞馬遜郵件，內容稱「根據美國法律對含新疆產棉花或番茄的商品所做的規定，此商品已被移除」。（圖擷取自微博）

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