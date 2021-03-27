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    武漢肺炎》疫苗出口解禁？ 印度、世衛展開協商

    印度是全球最大武肺疫苗生產國，世界衛生組織（WHO）已和印度政府展開協商，尋求讓印度政府持續出口疫苗，供應各國。（法新社、路透、歐新社；本報合成）

    印度是全球最大武肺疫苗生產國，世界衛生組織（WHO）已和印度政府展開協商，尋求讓印度政府持續出口疫苗，供應各國。（法新社、路透、歐新社；本報合成）

    2021/03/27 18:36

    〔即時新聞／綜合報導〕由於印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，印度政府決定將國產疫苗優先提供國內民眾施打。但因印度是全球最大武肺疫苗生產國，世界衛生組織（WHO）已和印度政府展開協商，尋求讓印度政府持續出口疫苗，供應各國。

    《路透》報導，印度是全球最大的武漢肺炎疫苗生產國，昨（26）日，印度政府表示由於疫情升溫，印度生產的疫苗會優先滿足印度國內的疫苗接種需求，並且也已把這個決定通知了國際上的疫苗買家。

    《中央社》報導，世界衛生組織近來敦促世界各國合捐1000萬劑武漢肺炎疫苗，供應貧窮國家。而世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesu）指出，1000萬劑疫苗不多，但至少是個開始。

    對於印度政府決策，譚德塞表示，就世衛理解，優先滿足國內疫苗需求，並不等於疫苗出口禁令。「我們（世衛、印度）已開始協商，謀求達成平衡，讓印度政府既可替國內民眾接種，又能同時讓印度血清研究所（Serum Institute of India）持續供應其他國家疫苗。」

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    印度是全球最大武肺疫苗生產國，近來宣布國產疫苗將優先供應國內。世衛秘書長譚德塞（見圖）表示已展開協商，尋求讓印度政府持續出口疫苗，供應各國。（資料照，路透）

    印度是全球最大武肺疫苗生產國，近來宣布國產疫苗將優先供應國內。世衛秘書長譚德塞（見圖）表示已展開協商，尋求讓印度政府持續出口疫苗，供應各國。（資料照，路透）

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