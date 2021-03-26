武漢肺炎》美疫苗過剩 援助組織籲：與世界共享

COVAX已分配疫苗至90多個國家。（美聯社）

2021/03/26 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕國際救援委員會（International Rescue Committee）、天主教救濟會（Catholic Relief Services）等30個非政府組織，包括呼籲拜登政府支持世界衛生組織（WHO）發起的COVAX疫苗分配計畫，與世界分享美國過量的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫苗。

《美聯社》報導，美國總統拜登（Joe Biden）預計將在1月20日上任後100天內在美國施打2億劑的武漢肺炎肺炎疫苗，截至26日已至少完成1億劑的接種，估計將於7月底為美國人民提供足夠的疫苗，非政府組織要求拜登政府分享過量的疫苗，且無須註記為「疫苗外交」。

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拜登已向COVAX提供財務資助。該計畫已分配疫苗至90多個國家，但美國尚未提供過疫苗，僅向加拿大及墨西哥出口過約400萬劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，且此疫苗不能在美國境內施打。

非政府組織希望拜登優先思考，當美國製造商與世界共享疫苗時可能遇到的任何問題，並概述COVAX可以開始分發美國疫苗的時間表，也呼籲製藥公司分享專業知識，另外也期待拜登政府可以提供給COVAX疫苗的原料；非政府組織也希望拜登可以開發一個分享疫苗的架構，當滿足美國需求時，疫苗可以迅速送往海外。

目前，拜登政府已購買了足夠劑量的莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）及嬌生（Johnson&Johnson）疫苗，今年年底前可再接種超過1.5億人。另外還向諾瓦瓦克斯（Novavax）訂購1.1億劑疫苗，足以為5千500人接種，下個月預計向阿斯特捷利康（AstraZeneca）訂購3億劑，可再為1.5億人施打疫苗。

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