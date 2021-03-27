武漢肺炎》美前CDC主任：相信病毒是從中國實驗室外洩

實驗室外洩是武漢肺炎疫情爆發說法之一。示意圖。（法新社）

2021/03/27 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）起源眾說紛紜，其中一項說法為新型冠狀病毒是從武漢實驗室流出，但至今尚無確切證據證實。然而，前美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任雷菲爾（Robert Redfield）接受媒體專訪時，仍認為疫情爆發的源頭就是中國實驗室。

《CNN》專訪經歷川普政府防疫工作的6名專家，包括白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）、協調員博克斯（Deborah Birx）與雷菲爾等。在和雷菲爾的對談中，他對於目前官方宣稱新冠病毒是從蝙蝠直接傳播到人類身上的說法抱持懷疑，因為這並不符合「生物常識」，「我不相信病毒不知怎地就跑到了人類身上，然後變成人類史上最具傳播力的疾病。」

請繼續往下閱讀...

雷菲爾說，病原體為了找到更有效率的生存方式，從人畜共通到人類身上會經過一段時間的發展。他認為，疫情的源頭就是當時已在研究病毒的中國實驗室，「我們這些多數待在實驗室的人要培養病毒的時候，都會試著讓它越長越好，越長越茁壯，這樣我們才有辦法進行研究。」

實驗室外洩的說法曾被世界衛生組織（WHO）指機率微乎其微，目前也沒有實質證據支持這類假設，但先前進入武漢調查病毒源頭的WHO專家團，也沒有辦法認定病毒的源頭究竟從何而來。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法